Джип Гарика Харламова за 16 миллионов облили кефиром в Москве

Гарик Харламов (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
Джип Гарика Харламова за 16 миллионов рублей облили кефиром из-за неправильной парковки в Москве. Видео молниеносно распространилось в сети.
По данным телеграм-канала 112, комик оставил автомобиль на разметке для спецтранспорта на территории ЖК «Рассказово». Тогда и материализовался неизвестный с бутылкой кефира. Звезда «Comedy Club» пока никак не прокомментировал этот инцидент.
К слову, подобные происшествия в жилом комплексе – не редкость. Анонимный мститель регулярно обливает автомобили нарушителей кисломолочными продуктами. Местные жители отмечают его «нулевую терпимость» к неправильной парковке.
Читайте также:
Три человека пострадали при взрыве газа в многоквартирном доме в Ставрополе
Столичные росгвардейцы задержали мужчину, напавшего с бутылкой на посетителя МФЦ
Работница тюрьмы занималась сексом с педофилом ради стабильной жизни
К слову, подобные происшествия в жилом комплексе – не редкость. Анонимный мститель регулярно обливает автомобили нарушителей кисломолочными продуктами. Местные жители отмечают его «нулевую терпимость» к неправильной парковке.
Читайте также:
Три человека пострадали при взрыве газа в многоквартирном доме в Ставрополе
Столичные росгвардейцы задержали мужчину, напавшего с бутылкой на посетителя МФЦ
Работница тюрьмы занималась сексом с педофилом ради стабильной жизни
Лидия Пономарева