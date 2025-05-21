Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве
Столичные росгвардейцы задержали мужчину, напавшего с бутылкой на посетителя МФЦ. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.
Отмечается, что инцидент произошёл в охраняемом объекте госуслуг в районе Ивановское на востоке столицы. Охранник доложил сотрудникам Росгвардии о конфликте, вспыхнувшем между двумя мужчинами. В ходе ссоры один из них ударил другого стеклянной бутылкой по голове, причинив травму.
Росгвардейцы, оперативно прибывшие на место, задержали 32-летнего напавшего и вызвали скорую помощь 42-летнему пострадавшему, которому была оказана вся необходимая медицинская помощь. В результате, злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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Росгвардейцы, оперативно прибывшие на место, задержали 32-летнего напавшего и вызвали скорую помощь 42-летнему пострадавшему, которому была оказана вся необходимая медицинская помощь. В результате, злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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Анастасия Чинкова