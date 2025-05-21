Три человека пострадали при взрыве газа в многоквартирном доме в Ставрополе

Фото: iStock/Kileman
Три человека, в том числе ребенок, получили травмы при взрыве газа в многоквартирном доме в Ставрополе. Об этом пишет «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Ставропольского края.
По данным издания, сначала было известно об одной пострадавшей женщине, которую отправили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Однако за помощью врачей также обратились еще два человека, среди которых оказался ребенок. Оба находятся в удовлетворительном состоянии.
При этом очевидец ЧП рассказал RT, что взрыв газа произошел рано утром и сильно напугал местных жителей.
Напомним, мэр Ставрополя Иван Ульянченко сообщил о взрыве бытового газа в многоквартирном доме, в результате чего начался пожар, который удалось оперативно потушить.
Читайте также:
Мужчину подозревают в расчленении знакомого в Москве
Столичные росгвардейцы задержали мужчину, напавшего с бутылкой на посетителя МФЦ
В Подмосковье на трассе спорткар врезался в ограждение и загорелся
При этом очевидец ЧП рассказал RT, что взрыв газа произошел рано утром и сильно напугал местных жителей.
«Довольно громко было… Люди из этого дома начали выбегать на улицу, кто в чём. Все перепугались, конечно», — рассказал житель соседнего дома.
Напомним, мэр Ставрополя Иван Ульянченко сообщил о взрыве бытового газа в многоквартирном доме, в результате чего начался пожар, который удалось оперативно потушить.
Читайте также:
Мужчину подозревают в расчленении знакомого в Москве
Столичные росгвардейцы задержали мужчину, напавшего с бутылкой на посетителя МФЦ
В Подмосковье на трассе спорткар врезался в ограждение и загорелся
Элина Позднякова