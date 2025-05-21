Работница тюрьмы занималась сексом с педофилом ради стабильной жизни

Фото: iStock/Sayan_Moongklang
В Великобритании надзирательница тюрьмы занималась сексом с заключенным педофилом ради стабильной жизни. Об этом сообщает издание The Sun.
За данное преступление Черри-Энн Остин-Сэддингтон приговорена к условному сроку. Также известно, что женщина является матерью троих детей. Она устроилась в тюрьму HMP The Verne на острове Портленд, графство Дорсет, в 2019 году. Там она начала роман с Брэдли Тренгроувом, заключенным в колонию на 13 лет за преступление сексуального характера против ребенка.
Стало известно, что Сэддингтон занималась сексом с Тренгроувом свыше 40 раз во время дежурств в мастерской. По итогу женщина влюбилась в арестанта. По признанию тюремщицы, на тот момент в ее жизни наступил тяжелый период. Отец ушел из семьи и в связи с этим она хотела стабильности, которую ощущала от Тренгроува.
Спустя несколько месяцев педофил был переведен в другую колонию. Туда Сэддингтон ездила на встречи с Тренгроувом и представлялась не своим именем. Как оказалось, в одну из поездок она собиралась совершить процедуру искусственного оплодотворения. При обыске сотрудники тюрьмы нашли у нее шприц и целлофановую пленку.
Из-за этой истории Тренгроуву добавили к сроку дополнительные два года и три месяца колонии. При этом сама Сэддингтон спустя два месяца после ареста встретила новую любовь и вышла замуж. Сейчас женщина прикована к инвалидной коляске из-за травмы позвоночника, в связи с чем ее и приговорили к условному сроку.
Читайте также:
В Дагестане мужчина девятый день ищет упавшего в реку и пропавшего сына — видео
В Подмосковье послушник храма пытался похитить дочь и угрожал застрелить экс-жену
17-летняя девушка из Пензы умерла после пластической операции в Москве
Стало известно, что Сэддингтон занималась сексом с Тренгроувом свыше 40 раз во время дежурств в мастерской. По итогу женщина влюбилась в арестанта. По признанию тюремщицы, на тот момент в ее жизни наступил тяжелый период. Отец ушел из семьи и в связи с этим она хотела стабильности, которую ощущала от Тренгроува.
Работника монастыря в Петербурге задержали за создание чата с детской порнографией
Спустя несколько месяцев педофил был переведен в другую колонию. Туда Сэддингтон ездила на встречи с Тренгроувом и представлялась не своим именем. Как оказалось, в одну из поездок она собиралась совершить процедуру искусственного оплодотворения. При обыске сотрудники тюрьмы нашли у нее шприц и целлофановую пленку.
Из-за этой истории Тренгроуву добавили к сроку дополнительные два года и три месяца колонии. При этом сама Сэддингтон спустя два месяца после ареста встретила новую любовь и вышла замуж. Сейчас женщина прикована к инвалидной коляске из-за травмы позвоночника, в связи с чем ее и приговорили к условному сроку.
Читайте также:
В Дагестане мужчина девятый день ищет упавшего в реку и пропавшего сына — видео
В Подмосковье послушник храма пытался похитить дочь и угрожал застрелить экс-жену
17-летняя девушка из Пензы умерла после пластической операции в Москве
Иван Мусатов