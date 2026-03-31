Джони потерял голос и отменил концерты
Певец Джони (Джахид Гусейнли) отменил все частные концерты до середины апреля. Причиной стало серьёзное воспаление голосовых связок. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Проблемы со здоровьем у 30-летнего исполнителя хита «Комета» обострились во время выступления в Минске 27 марта. Между номерами артисту стало плохо. Медики сделали ему пять уколов адреналина, чтобы снять боль и уменьшить воспаление. Концерт музыкант завершил, но его состояние затем ухудшилось.
Врачи запретили певцу не только петь, но и разговаривать, чтобы не потерять голос окончательно. Сейчас он проходит курс лечения под наблюдением специалистов. Терапия включает гормональные и противовоспалительные препараты, ингаляции и увлажнение лёгких. Для Джони также установили строгий режим сна и полный покой для связок на три недели.
Если восстановление пройдёт успешно, артист планирует вернуться к частным выступлениям ближе к 19 апреля.
