Певица Алла Пугачёва может потерять международный бренд через полгода
В октябре 2026 года истекает срок регистрации товарного знака «ALLA PUGACHOVA» — международного бренда певицы Аллы Пугачёвой. Об этом сообщает РИА Новости.
Артистка оформила указанную марку ещё в 1996 году в Мадриде. За годы существования «ALLA PUGACHOVA» превратилась в полноценную бизнес-экосистему.
Под именем Примадонны можно было выпускать косметику, одежду, ювелирные изделия, продукты питания и напитки, а также организовывать концерты, телерадиовещание, образовательные и даже медицинские услуги.
Срок регистрации истекает 9 октября 2026 года, и пока неизвестно, будет ли певица продлевать права на бренд. На этом фоне внимание к её деловой активности усиливается.
