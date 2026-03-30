«Особенный день»: Елена Товстик опубликовала эмоциональное заявление после развода
Елена Товстик опубликовала в соцсетях эмоциональное обращение спустя несколько дней после того, как суд отклонил её жалобу на решение о расторжении брака.
В своём посте она не стала прямо упоминать бывшего мужа Романа Товстика и Полину Диброву, однако подписчики увидели в её словах скрытые намёки.
Товстик отметила, что переживает особенный период в жизни и старается двигаться вперёд, не сдаваясь. По её словам, искренность и принятие себя дают ощущение свободы и внутренней силы, а также помогают наполняться позитивными эмоциями и идти дальше с полной отдачей.
Напомним, пара рассталась осенью прошлого года после 22 лет совместной жизни. У бывших супругов шестеро детей, при этом трое из них остались жить с матерью. По данным источников, причиной разрыва могла стать измена Романа Товстика с Полиной — бывшей супругой Дмитрия Диброва.
