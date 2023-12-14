Е1.ru: Пропавшая под Екатеринбургом многодетная мать позвонила родным из подвала

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Под Екатеринбургом 31-летняя многодетная мать из Верхней Пышмы, пропавшая больше недели назад, вышла на связь с родными. По информации Е1.ru, женщина заявила об опасности.
В публикации говорится, что женщина позвонила сестре и сказала, что находится в каком-то подвале и чувствует сильную головную боль.
Уточняется, что многодетная мать 4 декабря отвела сына в школу в районе Уралмаш, после чего домой так и не вернулась.
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«Говорю: «Где ты находишься?», а она: «Я не знаю, доехала на трамвае до конечного кольца, меня разбудил контролер, я вышла на остановке, мне стало плохо. Я очнулась в каком-то подвале». На каком кольце она вышла и что с ней случилось, мы не знаем», — цитирует издание слова жительницы Урала.
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Диана Аванесян