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Е1.ru: Пропавшая под Екатеринбургом многодетная мать позвонила родным из подвала

14 декабря 2023, 01:56
Фото: iStock/Dzurag

Фото: iStock/Dzurag

Под Екатеринбургом 31-летняя многодетная мать из Верхней Пышмы, пропавшая больше недели назад, вышла на связь с родными. По информации Е1.ru, женщина заявила об опасности.
В публикации говорится, что женщина позвонила сестре и сказала, что находится в каком-то подвале и чувствует сильную головную боль.

«Говорю: «Где ты находишься?», а она: «Я не знаю, доехала на трамвае до конечного кольца, меня разбудил контролер, я вышла на остановке, мне стало плохо. Я очнулась в каком-то подвале». На каком кольце она вышла и что с ней случилось, мы не знаем», — цитирует издание слова жительницы Урала.


Уточняется, что многодетная мать 4 декабря отвела сына в школу в районе Уралмаш, после чего домой так и не вернулась.

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#женщина
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#екатеринбург
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В Дагестане автомобилисты перекрыли дороги из-за отключения электричества
В Махачкале автомобилисты перекрыли дороги из-за отключения электроэнергии
14 декабря 2023, 02:43

Фото: Минэнерго МО

Жители северной части Махачкалы заблокировали дорогу из-за длительного отключения электричества, сообщает Telegram-канал администрации города.
Информация появилась в сети, свидетельствуя о нескольких днях без света в домах жителей. Это также привело к выходу из строя обогревательных систем. Представители мэрии и компаний, обеспечивающих энергетические ресурсы, прибыли на место для взаимодействия с местным населением.

По данным администрации Махачкалы, жители разъехались по своим домам после встречи с представителями власти.

Ранее поступила информация о затоплении нескольких улиц в Махачкале и Каспийске вследствие ливней в Дагестане. Особенно сильно пострадал Редукторный район Махачкалы, где в настоящее время ведутся работы по восстановлению дорожного покрытия.

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«Учительница года» занялась сексом с 12-летним школьником
В США «учительница года» занялась сексом с 12-летним школьником
14 декабря 2023, 02:20

В американском штате Калифорния начался суд над учительницей Жаклин Ма, занявшейся сексом с одним мальчиком и пытавшейся совратить второго. Об этом пишет The San Diego Union-Tribune.
Отмечается, что в 2022 году женщину признали одним из пяти «Учителей года» в округе. В марте она была арестована после того, как в полицию обратился отец двенадцатилетнего школьника.

Следствие утверждает, что Ма имела сексуальные отношения с ребёнком на протяжении нескольких месяцев. Она также отправляла мальчику фотографии сексуального характера и того же требовала в ответ. В ходе расследование стало известно о наличии второй жертвы — 11-летнего ученика, который тоже получал от учительницы интимные сообщения.

Изначально Жаклин Ма  грозили 29 лет тюремного заключения, но после выяснения фактов о втором мальчике обвинения ужесточили. Теперь её признают виновной по несколько статьям, включая хранение детской порнографии и изнасилование несовершеннолетнего, поэтому женщине грозит пожизненное заключение.

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#расследование
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В Нижнем Новгороде директора кафе задержали за избиение девушки
МВД: В Нижнем Новгороде директора кафе задержали за избиение девушки
14 декабря 2023, 02:05

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Нижнем Новгороде полиция задержала директора кафе, ударившего посетительницу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Происшествие случилось в кафе на улице Пискунова. В полицию сообщили, что мужчина в кафе нанёс 27-летней девушке несколько травм.

Подозреваемым оказался гендиректор заведения, где всё произошло. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью.

«Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — уточнили в МВД.

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#сотрудники
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Задержанный в Норвегии «бразилец» признался, что он россиянин
Задержанный в Норвегии «бразилец» признался, что он россиянин Михаил Макушин
13 декабря 2023, 23:51

Фото: iStock/Freja Solberg

Исследователь из Университета Тромсё, которого в Норвегии обвиняют в шпионаже, назвался гражданином РФ, 45-летним Михаилом Микушиным. Ранее он представлялся бразильцем Хосе Ассис Джаммария, пишет VG со ссылкой на юриста полицейской службы безопасности Норвегии (PST) Никласа Хафсмоу.
В ноябре 2022 года в Норвегии задержали гражданина Бразилии по подозрению в работе на российскую разведку. Уже тогда у PST появились подозрения, что на самом деле мужчина является россиянином и работает под прикрытием. На фоне этого они отправили запрос в российское посольство, но ответа так и не получили.

После признания задержанного, PST направило в посольство России новое обращение.

«Теперь мы с нетерпением ждем, укажет ли посольство, что Микушин тот, за кого себя выдает», — цитирует издание слова Хафсмоу.

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В Уфе девушка готовила вооруженное нападение на школу

Белгородскому чиновнику оторвало ноги при подрыве автомобиля на мине

В Нижнем Тагиле мужчина вышел из дома и пропал, оставив дома маленького сына
#нападение
#мужчина
#посольство
#россия
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В Уфе девушка готовила вооруженное нападение на школу
Суд вынес приговор юной уфимке, готовившей вооруженное нападение на школу
13 декабря 2023, 22:50

Фото: iStock/David Ramos

В Уфе 18-летнюю девушку приговорили к 5,5 годам исправительной колонии за публичное оправдание терроризма. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash, со ссылкой на региональное УФСБ.
Нездоровая активность девушки в соцсетях привлекла внимание сотрудников УФСБ. Выяснилось, что она состояла в опасных группах и восхищенно комментировала темы массовых убийств в российских школах.

Уточняется, что девушка закончила девять классов, а после никуда не поступила. Она держала обиду на своих одноклассников и в своем дневнике описывала план нападения на школу с огнестрельным оружием. Вся информация была изъята при обыске её квартиры. Теперь за оправдание терроризма ближайшие 5,5 лет она проведет в воспитательной колонии.

Напомним, что в четверг, 7 декабря, восьмиклассница устроила стрельбу в брянской школе. Она принесла в собой охотничье ружьё отца, спрятанное в тубусе. В результате она застрелила свою одноклассницу, ранила пятерых подростков и покончила с собой.

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#информация
#девушка
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Белгородскому чиновнику оторвало ноги при подрыве автомобиля на мине
В результате подрыва автомобиля в Белгородской области пострадали два чиновника
13 декабря 2023, 22:03

Фото: iStock/DarthArt

Замглавы администрации Краснояружского района Игорь Бородаенко и глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко пострадали при подрыве автомобиля на мине в Белгородской области. Об этом сообщает Baza.
Уточняется, что в автомобиле вместе с чиновниками находился 49-летний местный житель. Все они были экстренно доставлены в больницу. Однако больше всего досталось Бородаенко. При взрыве ему оторвало ноги.

При этом, издание отмечает, что по одной из версий, автомобиль мог взорваться из-за атаки беспилотника ВСУ.

Напомним, глава региона Вячеслав Гладков ранее заявлял, что в Краснояружском районе Белгородской области на мине подорвался автомобиль с тремя мирными жителями. Все трое пострадали.

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#автомобиль
#Вячеслав Гладков
#всу
#взрыв
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В Нижнем Тагиле мужчина вышел из дома и пропал, оставив дома маленького сына
13 декабря 2023, 21:51

Фото: iStock/Fedorovekb

В Нижнем Тагиле ведутся поиски 50-летнего мужчины, который вышел из дома и пропал, оставив в квартире восьмилетнего сына. Об этом сообщает E1.RU, ссылаясь на МВД «Нижнетагильское».
Мужчина пропал 10 декабря. Его сын пришел в школу и сообщил о пропаже отца.

«Утром в школе мальчик рассказал, что в воскресенье днем папа сходил в магазин, принес продукты, после чего ушел и не вернулся. Его сотовый телефон остался дома», — говорится в сообщении.

На время поисков мальчика поместили в социально-реабилитационный центр. Полиция пытается найти мужчину.

Ранее сообщалось, что после двух недель поиска в Челябинске нашли тело 83-летнего пенсионера Шамгуна Муртазина. 1 декабря пожилой мужчина отправился со своей женой в администрацию Калининского района. Там их ждали, чтобы поздравить с 60-летием совместной жизни. По дороге женщина отвлеклась и потеряла мужа. Мужчина страдал деменцией. С тех пор его никто не видел.

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#полиция
#продукты
#мужчина
#мальчик
#сын
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«Киев рискует проиграть»: внезапно прозвучал потенциальный финал конфликта на Украине
WP: главный риск по Украине – не тупик на фронте, а поражение Киева
13 декабря 2023, 21:11

Фото: iStock/Silent_GOS

Киев может проиграть в конфликте с Москвой, что нанесет удар по престижу и авторитету Запада. Об этом пишет европейский обозреватель Washington Post Ли Хокстедер.
«Потенциальный финал российско-украинской войны внезапно прозвучал вслух: Киев рискует проиграть – и пострадать от невообразимой бойни и ее последствий», – считает автор.

По его словам, судьба Украины находится на волоске по двум причинам: из-за неспособности отвоевать территорию у ВС РФ, а также задержек поставок вооружения из США и Евросоюза.

По словам Хокстедера, у ВСУ заканчивается военная техника, и они могут отупить, покинув свои оборонительные линии. Однако автор отмечает, что окончательный крах украинской армии в ближайшие месяцы маловероятен, но и президент России Владимир Путин настроен долгий конфликт, пишет он, объясняя, что основным преимуществом российского лидера является стратегическое терпение.

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#конфликт
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#военная всу
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#киев
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Бомж под Калининградом притворился киллером и вымогал деньги
В Гурьевске бомж притворился киллером и вымогал деньги за отказ от контракта
13 декабря 2023, 19:20

Фото: iStock/Artem Zakharov

Бомж под Калининградом притворился киллером, убедил пожилую женщину, которая пустила его пожить, что у него есть «контракт» на ее убийство, и выманил у нее деньги за отказ от его исполнения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УВД.
Сообщается, что 84-летняя женщина пожалела злоумышленника и пустила его пожить в своем доме. После чего он сразу же принялся пугать хозяйку высказываниями о том, что он киллер и должен ее убить.

Однако чтобы этого не произошло, пенсионерка должна была заплатить ему определенную денежную сумму. В результате пожилая женщина испугалась и заплатила преступнику шестьдесят тысяч рублей.

Семья пострадавшей случайно узнала о случившемся и уговорила ее обратиться в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело. Как стало известно, мошенник была неоднократно судим.

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