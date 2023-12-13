Задержанный в Норвегии «бразилец» признался, что он россиянин

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Исследователь из Университета Тромсё, которого в Норвегии обвиняют в шпионаже, назвался гражданином РФ, 45-летним Михаилом Микушиным. Ранее он представлялся бразильцем Хосе Ассис Джаммария, пишет VG со ссылкой на юриста полицейской службы безопасности Норвегии (PST) Никласа Хафсмоу.
В ноябре 2022 года в Норвегии задержали гражданина Бразилии по подозрению в работе на российскую разведку. Уже тогда у PST появились подозрения, что на самом деле мужчина является россиянином и работает под прикрытием. На фоне этого они отправили запрос в российское посольство, но ответа так и не получили.
После признания задержанного, PST направило в посольство России новое обращение.
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После признания задержанного, PST направило в посольство России новое обращение.
«Теперь мы с нетерпением ждем, укажет ли посольство, что Микушин тот, за кого себя выдает», — цитирует издание слова Хафсмоу.
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Диана Аванесян