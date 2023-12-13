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Задержанный в Норвегии «бразилец» признался, что он россиянин

Задержанный в Норвегии «бразилец» признался, что он россиянин Михаил Макушин
13 декабря 2023, 23:51
Фото: iStock/Freja Solberg

Фото: iStock/Freja Solberg

Исследователь из Университета Тромсё, которого в Норвегии обвиняют в шпионаже, назвался гражданином РФ, 45-летним Михаилом Микушиным. Ранее он представлялся бразильцем Хосе Ассис Джаммария, пишет VG со ссылкой на юриста полицейской службы безопасности Норвегии (PST) Никласа Хафсмоу.
В ноябре 2022 года в Норвегии задержали гражданина Бразилии по подозрению в работе на российскую разведку. Уже тогда у PST появились подозрения, что на самом деле мужчина является россиянином и работает под прикрытием. На фоне этого они отправили запрос в российское посольство, но ответа так и не получили.

После признания задержанного, PST направило в посольство России новое обращение.


«Теперь мы с нетерпением ждем, укажет ли посольство, что Микушин тот, за кого себя выдает», — цитирует издание слова Хафсмоу.

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#нападение
#мужчина
#посольство
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В Уфе девушка готовила вооруженное нападение на школу
Суд вынес приговор юной уфимке, готовившей вооруженное нападение на школу
13 декабря 2023, 22:50

Фото: iStock/David Ramos

В Уфе 18-летнюю девушку приговорили к 5,5 годам исправительной колонии за публичное оправдание терроризма. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash, со ссылкой на региональное УФСБ.
Нездоровая активность девушки в соцсетях привлекла внимание сотрудников УФСБ. Выяснилось, что она состояла в опасных группах и восхищенно комментировала темы массовых убийств в российских школах.

Уточняется, что девушка закончила девять классов, а после никуда не поступила. Она держала обиду на своих одноклассников и в своем дневнике описывала план нападения на школу с огнестрельным оружием. Вся информация была изъята при обыске её квартиры. Теперь за оправдание терроризма ближайшие 5,5 лет она проведет в воспитательной колонии.

Напомним, что в четверг, 7 декабря, восьмиклассница устроила стрельбу в брянской школе. Она принесла в собой охотничье ружьё отца, спрятанное в тубусе. В результате она застрелила свою одноклассницу, ранила пятерых подростков и покончила с собой.

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#квартиры
#план
#информация
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Белгородскому чиновнику оторвало ноги при подрыве автомобиля на мине
В результате подрыва автомобиля в Белгородской области пострадали два чиновника
13 декабря 2023, 22:03

Фото: iStock/DarthArt

Замглавы администрации Краснояружского района Игорь Бородаенко и глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко пострадали при подрыве автомобиля на мине в Белгородской области. Об этом сообщает Baza.
Уточняется, что в автомобиле вместе с чиновниками находился 49-летний местный житель. Все они были экстренно доставлены в больницу. Однако больше всего досталось Бородаенко. При взрыве ему оторвало ноги.

При этом, издание отмечает, что по одной из версий, автомобиль мог взорваться из-за атаки беспилотника ВСУ.

Напомним, глава региона Вячеслав Гладков ранее заявлял, что в Краснояружском районе Белгородской области на мине подорвался автомобиль с тремя мирными жителями. Все трое пострадали.

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#автомобиль
#Вячеслав Гладков
#всу
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В Нижнем Тагиле мужчина вышел из дома и пропал, оставив дома маленького сына
13 декабря 2023, 21:51

Фото: iStock/Fedorovekb

В Нижнем Тагиле ведутся поиски 50-летнего мужчины, который вышел из дома и пропал, оставив в квартире восьмилетнего сына. Об этом сообщает E1.RU, ссылаясь на МВД «Нижнетагильское».
Мужчина пропал 10 декабря. Его сын пришел в школу и сообщил о пропаже отца.

«Утром в школе мальчик рассказал, что в воскресенье днем папа сходил в магазин, принес продукты, после чего ушел и не вернулся. Его сотовый телефон остался дома», — говорится в сообщении.

На время поисков мальчика поместили в социально-реабилитационный центр. Полиция пытается найти мужчину.

Ранее сообщалось, что после двух недель поиска в Челябинске нашли тело 83-летнего пенсионера Шамгуна Муртазина. 1 декабря пожилой мужчина отправился со своей женой в администрацию Калининского района. Там их ждали, чтобы поздравить с 60-летием совместной жизни. По дороге женщина отвлеклась и потеряла мужа. Мужчина страдал деменцией. С тех пор его никто не видел.

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#полиция
#продукты
#мужчина
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#сын
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«Киев рискует проиграть»: внезапно прозвучал потенциальный финал конфликта на Украине
WP: главный риск по Украине – не тупик на фронте, а поражение Киева
13 декабря 2023, 21:11

Фото: iStock/Silent_GOS

Киев может проиграть в конфликте с Москвой, что нанесет удар по престижу и авторитету Запада. Об этом пишет европейский обозреватель Washington Post Ли Хокстедер.
«Потенциальный финал российско-украинской войны внезапно прозвучал вслух: Киев рискует проиграть – и пострадать от невообразимой бойни и ее последствий», – считает автор.

По его словам, судьба Украины находится на волоске по двум причинам: из-за неспособности отвоевать территорию у ВС РФ, а также задержек поставок вооружения из США и Евросоюза.

По словам Хокстедера, у ВСУ заканчивается военная техника, и они могут отупить, покинув свои оборонительные линии. Однако автор отмечает, что окончательный крах украинской армии в ближайшие месяцы маловероятен, но и президент России Владимир Путин настроен долгий конфликт, пишет он, объясняя, что основным преимуществом российского лидера является стратегическое терпение.

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#киев
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Бомж под Калининградом притворился киллером и вымогал деньги
В Гурьевске бомж притворился киллером и вымогал деньги за отказ от контракта
13 декабря 2023, 19:20

Фото: iStock/Artem Zakharov

Бомж под Калининградом притворился киллером, убедил пожилую женщину, которая пустила его пожить, что у него есть «контракт» на ее убийство, и выманил у нее деньги за отказ от его исполнения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УВД.
Сообщается, что 84-летняя женщина пожалела злоумышленника и пустила его пожить в своем доме. После чего он сразу же принялся пугать хозяйку высказываниями о том, что он киллер и должен ее убить.

Однако чтобы этого не произошло, пенсионерка должна была заплатить ему определенную денежную сумму. В результате пожилая женщина испугалась и заплатила преступнику шестьдесят тысяч рублей.

Семья пострадавшей случайно узнала о случившемся и уговорила ее обратиться в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело. Как стало известно, мошенник была неоднократно судим.

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#уголовное дело
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#мошенник
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В Челябинске нашли мертвым 83-летнего пенсионера после двух недель поиска
13 декабря 2023, 19:18

Фото: iStock/Motortion

После двух недель поиска в Челябинске нашли тело 83-летнего пенсионера Шамгуна Муртазина. О том, что он найден погибшим написали в аккаунте поисковой группы «ЛЕГИОН СПАС Челябинск».
«Найден. Погиб», — указано на странице поисковой группы в соцсети «Вконтакте».

Уточняется, что 1 декабря пожилой мужчина отправился со своей женой в администрацию Калининского района. Там их ждали, чтобы поздравить с 60-летием совместной жизни. По дороге женщина отвлеклась и потеряла мужа. Мужчина страдал деменцией. С тех пор его никто не видел. Причины смерти пенсионера не раскрываются.

Ранее сообщалось, что Тимура Сулейманова, которого искали 5 месяцев и нашли в петле рядом с Юлдашево, на самом деле убили.
По информации СМИ, тело повесили на дерево уже мумифицированным. Изначально предполагалось, что 17-летний парень покончил собой.


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#мужчина
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Стая бездомных собак напала на третьеклассницу в Новом Уренгое
SHOT: стая бездомных собак напала на третьеклассницу в Новом Уренгое
13 декабря 2023, 18:54

Фото: iStock/Osobystist

Стая бездомных собак напала на третьеклассницу в Новом Уренгое. У девочки множественные травмы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что происшествие случилось в микрорайоне Энтузиастов. Девочка шла по улице и наткнулась на стаю собак, которые лежали на снегу. Сначала они начали лаять на школьницу, после чего вовсе накинулись на неё.

Прохожий помог спасти ее. Ребенка отвезли в больницу. На данный момент пострадавшая девочка находится в стабильном состоянии.

Ранее сообщалось, что в поселке Пригородный Наримановского района Астраханской области обнаружено тело мужчины с рваными ранами от укусов собак. 

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#происшествие
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#собаки
#больница
#пострадавший
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Пытавшуюся убить сестру и племянника жительницу Кубани отправили в психбольницу
13 декабря 2023, 18:33

Фото: iStock/gorodenkoff

Суд направил на принудительное лечение в психиатрическую клинику жительницу Крымского района Кубани, которая пыталась убить свою сестру и племянника кувалдой. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.
Отмечается, что в июне прошлого года 36-летняя преступница была в гостях у своей сестры в селе Киевском Крымского района. Во время ссоры с ней подсудимая нанесла своей сестре удар в голову с помощью кувалды.

На помощь матери пришел ее пятнадцатилетний сын, злоумышленница стала избивать и его. По факту преступления было заведено уголовное дело.

По результатам медицинского освидетельствования, преступница имеет психическое расстройство в форме депрессивного эпизода тяжелой степени.

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#полиция
#уголовное удар
#сын
#суд
#больница
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В Петербурге контролёр высадил ребёнка на мороз за забытый проездной
13 декабря 2023, 17:45

Фото: istockphoto/Snezhana Kudryavtseva

В Санкт-Петербурге прокуратура провела проверку по обращению матери 13-летней девочки. По её словам, контролёр высадил её дочь из автобуса из-за забытого проездного в районе лесополосы, хотя был уже вечер, а на улице стоял мороз.
Девочка ехала в бассейн, и только в салоне автобуса поняла, что забыла проездной билет дома. Она попросила контролёра войти в её положение, но тот настаивал на том, что в данном виде транспорта предусмотрена только бесконтактная оплата проезда, сообщает «Мойка78». В итоге он высадил школьницу из автобуса, хотя на улице было темно и холодно, а дело происходило на окраине города, неподалёку от лесополосы. К счастью, у девочки был с собой телефон и она позвонила родителям. Но ей пришлось 20 минут стоять одной, пока те не приехали за ней.

Мама девочки обратилась в городскую прокуратуру.  Результатом рассмотрения заявления стало возбуждение административного дела о принудительной высадке из автобуса несовершеннолетнего, следующего без сопровождения взрослых (ч. 2.1 ст. 11.33 КоАП РФ). Контролёр был оштрафован на 20 тысяч рублей.

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