В Уфе девушка готовила вооруженное нападение на школу

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В Уфе 18-летнюю девушку приговорили к 5,5 годам исправительной колонии за публичное оправдание терроризма. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash, со ссылкой на региональное УФСБ.
Нездоровая активность девушки в соцсетях привлекла внимание сотрудников УФСБ. Выяснилось, что она состояла в опасных группах и восхищенно комментировала темы массовых убийств в российских школах.
Уточняется, что девушка закончила девять классов, а после никуда не поступила. Она держала обиду на своих одноклассников и в своем дневнике описывала план нападения на школу с огнестрельным оружием. Вся информация была изъята при обыске её квартиры. Теперь за оправдание терроризма ближайшие 5,5 лет она проведет в воспитательной колонии.
Напомним, что в четверг, 7 декабря, восьмиклассница устроила стрельбу в брянской школе. Она принесла в собой охотничье ружьё отца, спрятанное в тубусе. В результате она застрелила свою одноклассницу, ранила пятерых подростков и покончила с собой.
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Уточняется, что девушка закончила девять классов, а после никуда не поступила. Она держала обиду на своих одноклассников и в своем дневнике описывала план нападения на школу с огнестрельным оружием. Вся информация была изъята при обыске её квартиры. Теперь за оправдание терроризма ближайшие 5,5 лет она проведет в воспитательной колонии.
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Элина Позднякова