Е1.RU: Умершими на парковке екатеринбуржцами оказались Павел и Анастасия

Фото: Фотобанк Московской области
Умершими в машине на парковке жителями Екатеринбурга оказались Анастасия Филиппова и Павел Мальцев. Об этом пишет Е1.RU со ссылкой на знакомую погибшей девушки.
«Павел Мальцев 1992 года рождения и Анастасия Филиппова 2000 года рождения. Их тела нашли в машине», — говорится в публикации.
Собеседница издания рассказала, что Филиппова работала промоутером в магазине.
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