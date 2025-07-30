«Едем домой»: Россиянин отвёз свою девушку в степь из-за переписки и жестоко избил
В Астрахани ревнивый мужчина вывез свою девушку в степь из-за переписки и жестоко избил. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по региону.
38-летняя жительница Астрахани поступила в одну из больниц Харабалинского района с побоями. Она рассказала, что находилась дома одна и распивала спиртные напитки. Но неожиданно к ней приехал 44-летний сожитель, который выхватил из её рук телефон и увидел в одном из чатов переписку с мужчиной.
В ходе разгоревшейся ссоры женщина ушла к подруге, но злоумышленник приехал за ней с целью отвезти домой. По дороге он вывез женщину в степь и в порыве ревности жестоко избил. После того как агрессор успокоился, он отвез потерпевшую обратно к подруге, которая вызвала скорую.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ревнивцу может грозить до трёх лет лишения свободы.
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