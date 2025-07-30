«Едем домой»: Россиянин отвёз свою девушку в степь из-за переписки и жестоко избил

30 июля 2025, 22:10

В Астрахани мужчина вывез сожительницу в степь и избил из ревности

Фото: Istock/Prostock-Studio

В Астрахани ревнивый мужчина вывез свою девушку в степь из-за переписки и жестоко избил. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по региону.