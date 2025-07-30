В ЖК Подмосковья двое мужчин открыли стрельбу с балкона по прохожим

30 июля 2025, 19:55

В Ленинском округе Московской области двое мужчин стреляли из пневматики по прохожим

Фото: Istock/Patrick Daxenbichler

Инцидент случился в подмосковной деревне Коробово, где двое мужчин открыли стрельбу с балкона, целясь в прохожих. Об этом сообщает 360.ru.





По словам очевидцев, в одном из многоквартирных домов ЖК «Горки Парк» выходцы из Средней Азии, находясь на балконе, устроили стрельбу из пневматической винтовки. Под шквалом выстрелов оказались прохожие и маленькие дети.

«В мальчика попал, я с коляской шла прямо рядом, мог и в нас попасть», — сообщила местная жительница.