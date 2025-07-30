В ЖК Подмосковья двое мужчин открыли стрельбу с балкона по прохожим
В Ленинском округе Московской области двое мужчин стреляли из пневматики по прохожим
Инцидент случился в подмосковной деревне Коробово, где двое мужчин открыли стрельбу с балкона, целясь в прохожих. Об этом сообщает 360.ru.
По словам очевидцев, в одном из многоквартирных домов ЖК «Горки Парк» выходцы из Средней Азии, находясь на балконе, устроили стрельбу из пневматической винтовки. Под шквалом выстрелов оказались прохожие и маленькие дети.
«В мальчика попал, я с коляской шла прямо рядом, мог и в нас попасть», — сообщила местная жительница.Женщина подчеркнула, что вызвала на место полицию и привлекла охрану дома. Что именно стало причиной данного поведения мужчин неизвестно. Отмечается, что стрелки вели себя неадекватно — то ли были пьяны, то ли «под чем-то».
Ранее сообщалось о происшествии на востоке Москвы, где наркоман устроил дебош в ювелирном магазине из-за начавшейся паранойи.