В Томске рэпера Teaky травмировали за неумелую езду на электросамокате
В Томске рэпера Teaky избили за неудачную езду на электросамокате, пишет Baza.
Во время конфликта он получил травму головы и потерял сознание. Нападавшие скрылись, но Тимур успел сорвать с одного жетон, по которому их быстро нашли. Задержаны двое мужчин, один из них — ранее судимый, другой — военнослужащий.
Пострадавший продолжает лечение.
Напомним, очевидец в Москве проклял зацепершу, которая погибла после его слов.
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