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В Томске рэпера Teaky травмировали за неумелую езду на электросамокате

Фото: iStock/ Oleg Elkov

В Томске рэпера Teaky избили за неудачную езду на электросамокате, пишет Baza.



Во время конфликта он получил травму головы и потерял сознание. Нападавшие скрылись, но Тимур успел сорвать с одного жетон, по которому их быстро нашли. Задержаны двое мужчин, один из них — ранее судимый, другой — военнослужащий.

Пострадавший продолжает лечение.

Напомним, очевидец в Москве проклял зацепершу, которая погибла после его слов.

Виктория Иванченко

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