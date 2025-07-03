Под Екатеринбургом загорелся коттедж: названы возможные причины инцидента

МЧС: коттедж под Екатеринбургом загорелся от попадания грозы
Фото: istockphoto/Yury_Dmitrienko

Коттедж загорелся под Екатеринбургом, сообщили в МЧС. Возможной причиной инцидента специалисты назвали попадание грозового снаряда. Как пишет РИА Новости, кровля горела на 80 «квадратах».



«По предварительной информации, да, причина возникновения пожара — попадание грозового разряда», — сказано в материале.


Спасатели добавили, что пожар уже ликвидировали, сейчас идет разбор сгоревших конструкций. По их словам, если у дома не было громоотвода, то грозовой разряд — вполне вероятная причина произошедшего. Однако в ведомстве подчеркнули, что информация предварительная, подробности в настоящее время выясняют дознаватели.

Возгорание произошло сегодня днем в деревне Малое Седельниково на Изумрудной улице.
Никита Кротов

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