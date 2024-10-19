«Единственный вопрос»: что не дает покоя коллегам убитого в Забайкалье участкового

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Участковый из Забайкалья, которого зарубили топором в селе Смоленка под Читой, перед смертью не стал применять оружие. Этот вопрос не дает покоя коллегам погибшего полицейского, сообщает РИА Новости.
Напомним, все произошло в ночь на 3 июня, когда участковый приехал по вызову о семейном скандале. Во время разбирательств мужчина набросился на него с кулаками, а после зарубил топором.
Погрузив тело участкового в багажник его машины, убийца забрал его пистолет, посадил за руль свою сожительницу и попытался скрыться.
16 октября суд вынес приговор — пожизненное лишение свободы. Столь суровое наказание фигурант получил не только за убийство полицейские, но и за хищение огнестрела, угон, уничтожение чужого имущества.
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Погрузив тело участкового в багажник его машины, убийца забрал его пистолет, посадил за руль свою сожительницу и попытался скрыться.
«Единственный вопрос, на который мы не можем себе ответить, почему он не успел воспользоваться табельным оружием», — рассказала одна из коллег погибшего.Рецидивиста, по данным агентства, удалось поймать благодаря, в том числе, системе в служебной машине убитого — она отправила сигнал об открытии багажника, хотя полицейский должен был находиться внутри дома.
16 октября суд вынес приговор — пожизненное лишение свободы. Столь суровое наказание фигурант получил не только за убийство полицейские, но и за хищение огнестрела, угон, уничтожение чужого имущества.
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Данил Пономарев