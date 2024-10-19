Глава «Турбазовских» Сергей Чащин умер дома под Челябинском

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Глава преступной группировки «Турбазовские» Сергей Чащин умер под Челябинском у себя дома. Об этом пишет портал 74.RU. Мужчине был 51 год, причины смерти сейчас выясняются.
«В исправительном центре у него была довольно мягкая форма содержания, он даже ходил без конвоя по территории и иногда мог уезжать домой», — пояснил журналистам источник.Чащин был известен по делу об организации двух убийств и покушении на третье. Также ему предъявляли статью о бандитизме и участии в преступном сообществе.
Мужчину взяли сотрудники ФСБ в ноябре 2012 года, а летом 2014-го он получил 13 лет колонии строгого режима. С учетом отбытого в изоляторе срока, Чащину оставалось 11,5 года.
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