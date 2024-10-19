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Глава «Турбазовских» Сергей Чащин умер дома под Челябинском

19 октября 2024, 13:25
Фото: istockphoto/OlFedv

Фото: istockphoto/OlFedv

Глава преступной группировки «Турбазовские» Сергей Чащин умер под Челябинском у себя дома. Об этом пишет портал 74.RU. Мужчине был 51 год, причины смерти сейчас выясняются.
«В исправительном центре у него была довольно мягкая форма содержания, он даже ходил без конвоя по территории и иногда мог уезжать домой», — пояснил журналистам источник.
Чащин был известен по делу об организации двух убийств и покушении на третье. Также ему предъявляли статью о бандитизме и участии в преступном сообществе.



Мужчину взяли сотрудники ФСБ в ноябре 2012 года, а летом 2014-го он получил 13 лет колонии строгого режима. С учетом отбытого в изоляторе срока, Чащину оставалось 11,5 года.

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После ЧП с грузовым судном на Сахалине обнаружены тела трех человек
После ЧП с судном на Сахалине обнаружены тела трех человек, еще двоих ищут
19 октября 2024, 13:30

Фото: iStock/Soumen Hazra

Тела троих человек найдены после инцидента с грузовым судном на Сахалине. Об этом сообщило восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.
Уточняется, что одного человека госпитализировали, еще двое не пострадали. В настоящее время продолжаются поиски еще двух человек.

Сегодня, 19 октября, к месту происшествия отправили вертолет Ми-8 со спасателями на борту. Всего в поисках пропавших участвуют 58 человек и 18 единиц техники.

Напомним, грузовое судно «Григорий Ловцов» перевернулось в районе порта Корсаков в Сахалинской области, в пятницу, 18 октября. В момент происшествия на борту корабля находились 8 человек.

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#происшествия
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В Испании студентка сгорела в печи после падения в мусорный бак
19 октября 2024, 13:22

Фото: iStock/Miravision

В Испании 24-летняя студентка из Аргентины сгорела в мусоросжигающей печи после того, как упала в мусорный бак и не смогла выбраться. Об этом пишет испанское издание Diario de Mallorca. Отмечается, что сейчас полиция изучает оставшийся после сожжения пепел и другие доказательства, чтобы разобраться в обстоятельствах случившегося.
По информации издания, в тот день девушка гуляла с друзьями по набережной Пасео Маритимо в Пальме. После вечеринки пошла на автобусную остановку, где, по предварительным данным, уронила что-то в мусорный контейнер. Студентка полезла внутрь, а после по неизвестной причине не смогла выбраться.

Сообщается, что спустя какое-то время бак забрал мусоровоз и увез на предприятие, где все содержимое отправили в мусоросжигающую печь.

В пользу этой версии говорит сигнал с телефона девушки — последний исходил именно с территории предприятия. Также возле контейнеров нашли ее сумочку.

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Прокуратура Тамбова проведет проверку в связи со взрывом бытового газа в доме
Тамбовская прокуратура инициирует проверку после взрыва газа в Кирсанове
19 октября 2024, 12:28

Фото: iStock/ Kileman

Следственные органы СК РФ по Тамбовской области возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Утром 19 октября в городе Кирсанове Тамбовской области в жилом доме на четвертом этаже взорвался бытовой газ. В результате происшествия погибло три человека, ещё одного погибшего обнаружили при демонтаже конструкций дома, а часть раненных доставили в медицинские учреждения для госпитализации.

«Сотрудники полиции на месте ЧП выполняют режимные мероприятия, отвечают за сохранность оставленного имущества, организовывают беспрепятственный проезд спецтранспорта, обеспечивают эвакуацию пострадавших от взрыва бытового газа», — передает пресс-служба УМВД РФ по области.

Сейчас оперативная группа помогает потерпевшим восстановить документы. Жильцы дома с утраченными паспортами также получат временные удостоверения личности.

​Криминалисты и следователи ​СК России пытаются установить причины происшествия. На месте взрыва проводятся следственные действия.

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Поиски пропавших с перевернувшегося у Сахалина судна приостановили из-за погоды
19 октября 2024, 12:24

Фото: iStock/andrej67

Поиски пропавших моряков с перевернувшегося в Сахалинской области судна «Григорий Ловцов» приостановили из-за погоды. Об этом со ссылкой на областное ГУ МЧС сообщает ТАСС. Отмечается, что на данный момент удалось найти тела трех членов экипажа.
Ранее сообщалось, что к месту происшествия отправили вертолет Ми-8 со спасателями на борту. Специалисты пытаются перевернуть опрокинувшееся судно для его обследования. Всего в поисках участвуют 58 человек и 18 единиц техники.

Напомним, грузовое судно «Григорий Ловцов» перевернулось в районе порта Корсаков в Сахалинской области, в пятницу, 18 октября. В момент происшествия на борту корабля находились 8 человек. К настоящему времени удалось спасти троих членов экипажа, их госпитализировали.

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#море
#судно
#чп
#человек
#специалисты
#происшествия
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Девять человек пострадали из-за взрыва газа в доме в Тамбовской области
19 октября 2024, 12:08

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Девять человек пострадали в результате взрыва бытового газа в жилой многоэтажке в Кирсанове Тамбовской области. Об этом сообщили в правительстве региона.
Двоих пострадавших госпитализировали в областную больницу, шесть пациентов в стрессом состоянии остаются в терапевтическом отделении Кирсановской районной больницы.

Уточняется, что еще одну пострадавшую отпустили после медицинского осмотра домой.

Напомним, сегодня, 19 октября, в Тамбовской области произошел взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме. Число погибших в результате взрыва газа возросло до трех. Сотрудники оперативных служб потушили огонь, который возник после взрыва, на площади 150 квадратов. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров поручил ввести в городе режим ​ЧС.

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#режим
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В Кейсарии дрон атаковал резиденцию Нетаньяху
Ливанский дрон атаковал дом премьер-министра Нетаньяху
19 октября 2024, 11:59

Фото: Риа Новости/ Сергей Гунеев

Из Ливана запустили дрон, направленный на дом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
В момент атаки премьер-министра и его супруги Сары не было в резиденции, сообщает канцелярия. Сейчас семья Нетаньяху все больше выходных проводит на вилле в Иерусалиме. Ранее премьер-министр выбирал для отдыха атакованный 19 октября дом в Кейсарии.

Из Ливана на территорию Израиля утром запустили три беспилотника — один из них и атаковал резиденцию Нетаньяху. Оставшиеся два дрона устранили с помощью ПВО, сообщает израильская армия (ЦАХАЛ).

Местные жители передавали сообщения о сильных взрывах. Они не понимали с чьей стороны идет атака, так как никаких сигналов тревоги не поступало.

Полиция оцепила район и приостановила движение автомобилей возле атакованной резиденции премьер-министра.

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#пво
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#ливан
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Губернатор Тамбовской области поручил ввести режим ЧС в Кирсанове
19 октября 2024, 11:36

Фото: iStock/Motortion

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров поручил ввести в городе режим чрезвычайной ситуации для оказания необходимой помощи людям. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.
Уточняется, что Егоров прибыл в Кирсанов, где утром произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме. Губернатор также провел осмотр места происшествия и пообщался с местными жителями.

По данным МЧС России на 10:00 мск, число погибших в результате взрыва газа возросло до трех. Пять человек пострадали. Сотрудники оперативных служб потушили огонь на 150 квадратах, который возник после утечки бытового газа.

Напомним, ранее в Раменском в одном из многоквартирных жилых домов произошел взрыв бытового газа, погиб человек.

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#мчс
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#человек
#происшествия
#взрыв бытового газа
#сотрудники
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Секретную подземную тюрьму «Дом зеркал» обнаружили в Бангладеш
NYT: в Бангладеш нашли секретную подземную тюрьму «Дом зеркал»
19 октября 2024, 11:31

Фото: iStock/Sayan_Moongklang

В Бангладеш обнаружили секретную подземную тюрьму, которую ее узники прозвали «Дом зеркал». Об этом сообщает американская газета New York Times со ссылкой на бывших заключенных. Отмечается, что арестанты, отправленные в это учреждение, не имели права видеть никого, кроме самих себя.
По данным издания, с приходом к власти Шейх Хасины в 2009 году началась волна репрессий, за время которой без вести пропали более 700 диссидентов. Тогда под руководством военной разведки создали несколько специальных секретных тюрем.

По словам бывших узников, над ними часто раздавался гул от военных парадов, пока они сидели в одиночных камерах с правом на прогулку лишь раз в восемь лет. Они рассказали о жестоких пытках и тяжелых условиях содержания. К примеру, в каждой камере ставили большие вентиляторы для вытяжки, громкий звук работы которых сводил многих с ума.

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#инцидент
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В Тамбовской области число погибших при взрыве газа увеличилось до трех
19 октября 2024, 10:44

Фото: iStock/Sayan_Moongklang

Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Кирсанове Тамбовской области возросло до трех. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий обрушения в жилом доме в Тамбовской области. Согласно информации ведомства, в процессе разбора конструкций обнаружено тело еще одного погибшего.

Уточняется, что всего пострадали пять человек. Специалисты потушили огонь на 150 квадратах, который начался после утечки бытового газа.

Ранее сообщалось, что в Тюмени произошел пожар в реабилитационном центре. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#взрыв бытового газа
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#мчс
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