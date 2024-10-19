В Испании студентка сгорела в печи после падения в мусорный бак

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В Испании 24-летняя студентка из Аргентины сгорела в мусоросжигающей печи после того, как упала в мусорный бак и не смогла выбраться. Об этом пишет испанское издание Diario de Mallorca. Отмечается, что сейчас полиция изучает оставшийся после сожжения пепел и другие доказательства, чтобы разобраться в обстоятельствах случившегося.
По информации издания, в тот день девушка гуляла с друзьями по набережной Пасео Маритимо в Пальме. После вечеринки пошла на автобусную остановку, где, по предварительным данным, уронила что-то в мусорный контейнер. Студентка полезла внутрь, а после по неизвестной причине не смогла выбраться.
Сообщается, что спустя какое-то время бак забрал мусоровоз и увез на предприятие, где все содержимое отправили в мусоросжигающую печь.
В пользу этой версии говорит сигнал с телефона девушки — последний исходил именно с территории предприятия. Также возле контейнеров нашли ее сумочку.
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Сообщается, что спустя какое-то время бак забрал мусоровоз и увез на предприятие, где все содержимое отправили в мусоросжигающую печь.
В пользу этой версии говорит сигнал с телефона девушки — последний исходил именно с территории предприятия. Также возле контейнеров нашли ее сумочку.
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Данил Пономарев