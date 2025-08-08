В Аризоне нашли темное от синяков обезвоженное тело 10-летней девочки после изнасилования
В Аризоне найдено обезвоженное тело 10‑летней девочки: на её ногах отсутствовали ногти, а всё тело было покрыто синяками.
Как пишут Telegram-каналы, через три дня ребёнок скончался. Задержаны 32‑летний отец и его 29‑летняя сожительница; следствие установило, что школьницу также изнасиловали.
Перед этим сообщалось, что мужчина в Воронеже получил 18 лет за изнасилование несовершеннолетних дочерей. О фактах преступления стало известно в мае прошлого года, когда одна из пострадавших рассказала о случившемся своему деду.
Дед обратился в полицию, в результате чего отец был задержан. С ответчика также взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 млн рублей; помимо этого он обязан пройти лечение у психиатра.
