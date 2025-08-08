В Канаде шпиц прогнал медведя из дома — видео
В канадском Ванкувере шпиц прогнал медведя, который вошел в дом к его хозяевам. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
На опубликованном видео видно, как медведь заходит в открытую дверь дома. Спустя некоторое время слышен лай, после чего в камере появляется убегающий от шпица медведь. Камеры на улице зафиксировали, как собака до последнего пыталась догнать хищника.
Ранее сообщалось, что в Калининграде американский булли вцепился в лицо ребенку. Хозяева собаки быстро покинули место происшествия после случившегося.
