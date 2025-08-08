Тайский трансвестит* обманул и ограбил российского туриста на крупную сумму
В Таиланде трансвестит* обманул и ограбил российского туриста на два миллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Все произошло в Паттайе, когда 54-летний мужчина задремал на обочине дороги после вечеринки. Проезжавший мимо на мопеде таец решил с ним познакомиться. Пока россиянин пытался понять, кто перед ним, тот стянул с него дорогостоящие украшения: золотую цепочку и кольцо с бриллиантом. Когда турист пришел в себя и обнаружил пропажу, он сразу же обратился в полицию. Найти вора смогли по камерам видеонаблюдения.
Полицейские провели обыски в его доме и нашли бархатный комбинезон, в котором он совершал преступление. Из наворованного осталась лишь часть цепочки, остальное транс* успел сдать в ломбард.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России
