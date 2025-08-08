Тайский трансвестит* обманул и ограбил российского туриста на крупную сумму

08 августа 2025, 14:13

SHOT: в Таиланде трансвестит* ограбил спящего россиянина на 2 млн рублей

Фото: iStock/Rawpixel

В Таиланде трансвестит* обманул и ограбил российского туриста на два миллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.