Единственную в Москве женщину-инспектора ДПС Колпак задержали за вымогательство

Фото: iStock/Motortion
В Москве по обвинению в вымогательстве задержали единственную в столице женщину-инспектора ДПС Марию Колпак — героиню множества материалов СМИ о работе полицейских. Об этом со ссылкой на материалы уголовного дела сообщает ТАСС. Отмечается, что вместе с девушкой задержали ее предполагаемого сообщника.
По данным агентства, ей вменяют вымогательство группой лиц с применением насилия и превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия или спецсредств группой лиц из корыстной заинтересованности.
Сообщается, что Перовский суд Москвы отправил Колпак по домашний арест, установив запрет на пользование интернетом, телефоном и общение с другими людьми.
Читайте также:
Рэпера Гуфа и его экс-жену Айзу захотели лишить родительских прав из-за скандалов с наркотиками
Стало известно число участников аферы с квартирой Ларисы Долиной
Упавший в Кировской области вертолет эксплуатировался почти 38 лет
«Колпак Марии Ивановне со средним образованием, не состоящей в браке, работающей в должности инспектора ДПС 1 взвода 1 роты 1 батальона полка ДПС Госавтоинспекции одного из УВД ГУ МВД России по Москве, не судимой, предъявлены обвинения», — говорится в материалах дела.
Сообщается, что Перовский суд Москвы отправил Колпак по домашний арест, установив запрет на пользование интернетом, телефоном и общение с другими людьми.
Читайте также:
Рэпера Гуфа и его экс-жену Айзу захотели лишить родительских прав из-за скандалов с наркотиками
Стало известно число участников аферы с квартирой Ларисы Долиной
Упавший в Кировской области вертолет эксплуатировался почти 38 лет
Данил Пономарев