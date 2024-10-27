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Единственную в Москве женщину-инспектора ДПС Колпак задержали за вымогательство

27 октября 2024, 13:57
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

В Москве по обвинению в вымогательстве задержали единственную в столице женщину-инспектора ДПС Марию Колпак — героиню множества материалов СМИ о работе полицейских. Об этом со ссылкой на материалы уголовного дела сообщает ТАСС. Отмечается, что вместе с девушкой задержали ее предполагаемого сообщника.
По данным агентства, ей вменяют вымогательство группой лиц с применением насилия и превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия или спецсредств группой лиц из корыстной заинтересованности.
«Колпак Марии Ивановне со средним образованием, не состоящей в браке, работающей в должности инспектора ДПС 1 взвода 1 роты 1 батальона полка ДПС Госавтоинспекции одного из УВД ГУ МВД России по Москве, не судимой, предъявлены обвинения», — говорится в материалах дела.


Сообщается, что Перовский суд Москвы отправил Колпак по домашний арест, установив запрет на пользование интернетом, телефоном и общение с другими людьми.

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#дпс
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Увеличилось число пострадавших после наезда грузовика на людей в Израиле
По меньшей мере 37 человек пострадали после наезда грузовика на людей в Израиле
27 октября 2024, 14:31

Фото: iStock/sudok1

Минимум 37 человек пострадали в результате наезда грузовика на автобусную остановку в пригороде Тель-Авива. Об этом информирует портал Ynet.
Уточняется, что среди них шестеро получили тяжелые ранения, еще шестеро — ранения средней тяжести. Один человек получил легкие травмы.

В настоящее время продолжается выяснения обстоятельств произошедшего. На месте находятся правоохранители. По данным полиции, водитель грузовика был нейтрализован.

Напомним, 27 октября грузовик протаранил автобусную остановку в пригороде Тель-Авива. Инцидент произошел недалеко от военной базы. В результате случившегося пострадали более 30 человек. Врачи оказывают всем необходимую помощь.

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«Увидел зверя»: в Подмосковье охотник перепутал человека с животным
В Подмосковье охотник перепутал человека с животным и застрелил его
27 октября 2024, 14:19

Фото: iStock/sudok1

В Подмосковье 45-летний охотник перепутал человека с животным и застрелил. Об этом сообщает ГСУ СКР по Московской области в своем телеграм-канале. Отмечается, что жертвой стрелка оказался 34-летний мужчина, который распивал с другом спиртное.
По данным следствия, подозреваемый ехал ночью мимо поля недалеко от деревни Гуляй Гора в Наро-Фоминске, когда увидел в темноте силуэт зверя. Взяв охотничье ружье, он выстрелил в предполагаемое животное, отмечает СК, а после благополучно сел обратно за руль и уехал.
«Благодаря слаженной работе следователей, криминалистов и оперативных сотрудников фигуранта удалось задержать в кратчайшие сроки и доставить к следователю», — говорится в сообщении.
Сообщается, что стрелка задержали, он полностью признал вину и раскаялся. Уголовное дело возбудили по статье об убийстве.

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Стало известно число участников аферы с квартирой Ларисы Долиной
Mash: в мошеннической схеме с квартирой Долиной могли участвовать 40 человек
27 октября 2024, 13:34

Фото: iStock/JuYochi

В мошеннической схеме с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной могли участвовать больше 40 человек. Об этом пишет телеграм-канал Mash. Отмечается, что они не подозревали о том, что участвуют в крупной афере.
По информации издания, полицейские скоро задержат первых трех подозреваемых, что продали данные своих банковских карт, которыми и воспользовались мошенники. Аферисты переводили на подставные счета от 2 до 3 млн похищенных денег.

Напомним, в августе Лариса Долина продала свою квартиру в центре Москвы, а после перевела все деньги мошенникам. Причиненный ущерб певица оценила в 120 млн рублей, а после подала в суд на законную покупательницу, заявляя, что сделка недействительна.

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Грузовик протаранил автобусную остановку в пригороде Тель-Авива
В Израиле грузовик врезался в остановку, пострадали более 30 человек
27 октября 2024, 13:15

Фото: iStock/Anton Novikov

Грузовик протаранил автобусную остановку в пригороде Тель-Авива. Об этом сообщила израильская служба скорой помощи.
Уточняется, что число пострадавших выросло до 35. Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.

Полиция пока не назвала произошедшее терактом. Согласно информации правоохранителей, водитель грузовика, врезавшегося в автобусную остановку, нейтрализован на месте гражданскими лицами, имевшими при себе оружие, передает ТАСС.




По факту инцидента продолжается расследование.

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«Мама плакала, как лялечка»: 4-летняя дочь стала единственным свидетелем убийства отцом собственной матери, подробности
27 октября 2024, 13:06

Фото: iStock/charnsitr

В Уфе произошел ужасный инцидент: в одной из квартир на пятом этаже дома в микрорайоне Сипайлово 51-летний Валерий устроил скандал со своей женой Региной, избил ее и выбросил с балкона.
Все это произошло на глазах их испуганной 4-летней дочери. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

С виду благополучная, интеллигентная и обеспеченная семья

26-летняя Виолетта поделилась душераздирающими подробностями жизни своей семьи в документальном фильме-интервью с Еленой Погребижской.

Она рассказала, что с раннего детства ее жизнь была настоящим адом. С виду их семья казалась вполне благополучной: интеллигентные родители, обеспеченная жизнь и красивые дети.

Однако это был лишь внешний вид. За закрытыми дверями квартиры отец, казавшийся представительным бизнесменом, превращался в монстра, который причинял страдания жене и дочери.

«Отец меня постоянно бил. За то, что якобы плохо училась, или плохо делала домашнюю работу», — поделилась девушка.

Фото: iStock/Backiris

По ее словам, он мог причинить боль без особой причины. Отец говорил, что «мы тренируем боевые приемы».

Употреблял алкоголь

По словам девушки, в семье обострялась ситуация из-за частого пьянства Валерия. В состоянии алкогольного опьянения его злость и агрессия по отношению к семье возрастали.

Она отметила, что отец мог придраться к матери по любому поводу. Когда Регина пыталась уйти, он угрожал, что найдет и убьет ее. Матери и дочери приходилось буквально прятаться и убегать из дома.

Жизнь начнется заново

По словам девушки, четыре года назад Регина родила Олесю, надеясь, что Валерий изменится. Однако его поведение осталось прежним: он не проявлял заботы о ребенке, а все обязанности по уходу легли на Виолетту и маму. Валерий даже не обеспечивал девочек финансово, на обеих дочерей всегда тратилась только мать.

Испытывала тревогу за маму

Когда Виолетте исполнилось 19 лет, она устроилась на работу и сразу начала жить отдельно с молодым человеком, но часто навещала семью. Девушка постоянно испытывала тревогу за маму.

Тем временем Валерий не ограничивался только женой и медленно начал переключаться на маленькую Олесю, причиняя ей боль. У девочки был детский страх. Она не понимала, почему папа может обидеть.

Фото: iStock/dikushin

Почему не ушла от тирана

По словам Виолетты, её мама была очень мягкой и покладистой. Она надеялась, что муж изменится, поэтому не решалась на развод, считая, что хоть какой-то отец лучше, чем никакого.

Женщину неоднократно предупреждали о возможных плохих последствиях, она отвечала, что осознаёт это, однако продолжала жить с мужем-тираном.

В разговорах с дочерью женщина не раз признавалась, что боится своего мужа и опасается, что однажды он может её убить.

Незадолго до трагедии Регина всё же попыталась подготовить почву для ухода: на сбережения она тайно приобрела квартиру, которая стала её убежищем. Это место позволило ей и Олесе на время сбежать от мужа, но вскоре они вернулись обратно.

К сожалению, цепочка событий привела к тому, что Регина сама привезла Валерия в это убежище, тем самым лишив себя безопасного места. Виолетта, испытывая замешательство и боль, не может понять, почему мать так поступила.

«Я тысячу раз задавала один и тот же вопрос – «зачем?». И не получала никакого ответа», — говорит она.

Роковой вечер

Что именно произошло в роковой вечер 13 июля, Виолетта до сих пор не знает. В тот день она работала и не смогла навестить маму, хотя та звонила и просила о помощи. На помощь пришла подруга Регины, однако вскоре покинула дом.

По словам дочки, мама после своего рабочего дня забрала сестру из садика и вернулась домой к пьяному Валерию. Мама отмечала, что мужчина был «совсем дурной».

«Вечером они с Олесей погуляли с собакой, потом мама вернулась домой и пошла на кухню — заниматься заготовками. Именно на кухне, скорее всего и начался скандал. Все это на глазах у 4-летнего ребенка. Как она потом расскажет следователям: «Папа бил маму, а мама плакала, как лялечка», — добавила дочка.

По словам девушки, ссора продолжилась на балконе. Однако, что именно происходило там, знает только Валерий, который упорно отстаивает свою версию событий. Он утверждает, что жена выпала сама, а он лишь пытался её удержать.

Виолетта считает, что на балконе отец начал бить мать, поэтому она потеряла сознание. По её мнению, отец мог решить, что убил её, поэтому выбросил с балкона, чтобы скрыть следы.

Фото: iStock/gorodenkoff

Позвонил брату вместо полиции

После инцидента Валерий позвонил своему брату вместо полиции. Брат с женой пришли присмотреть за маленькой Олесей, а Валерий поехал на скорой в больницу с Региной.

Виолетта узнала о случившемся на следующий день, когда Валерий написал ей об этом в мессенджере.

Тяжелые травмы и кома

После падения с высоты Регина получила серьезные травмы. Врачи провели две сложные операции и ввели женщину в искусственную кому, однако сразу предупредили, что шансов выжить у неё нет.

Максимум, по словам врачей, она могла бы продержаться еще полгода в состоянии овоща. В конечном итоге Регина прожила всего восемь дней и скончалась в реанимации.

Заявление в полицию

Виолетта не поверила словам отца и направилась в полицию, чтобы написать на него заявление. На допросе Валерий признался, что избивал жену, но утверждал, что не причастен к ее падению с балкона.

Виолетта считает, что мать никогда бы не решилась на такой поступок и не оставила бы маленькую дочь на попечение тирану. По мнению дочери, с травмами после избиения женщина не смогла бы переползти через балконное окно.

«Олеся на всех медкомиссиях, в беседах с психологами, следователями повторяет одно и то же: «Папа убил маму. Папа ее бил, а потом убил. Они пошли вдвоем на балкон, а вернулся один папа. Сказал, что мама нас бросила и умерла». У нее нет склонности к фантазированию», — рассказала девушка.

Находится в следственном изоляторе

Сейчас Валерий находится в следственном изоляторе. По словам дочки, сторона защиты добивается, чтобы его статью об убийстве переквалифицировали на более мягкую.

Девушка опасается, что отец может получить короткий срок, выйти по УДО и забрать Олесю. Виолетта считает, что это может вызвать у ребенка серьезные психологические проблемы.

Опека над сестрой и расследование дела

Виолетта оформила опеку над своей сестрой. Девушка прилагает все усилия, чтобы Олеся забыла о пережитом ужасе и смогла наслаждаться полноценным детством. По словам Виолетты, для нее девочка — это родная кровь, она не может оставить ее в беде.

Расследование уголовного дела продолжается. В ноябре материалы с утвержденным обвинительным заключением могут быть переданы в суд.

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#отец
#расследование
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В Петербурге произошло крупное ДТП, пострадали 10 человек
Беглов: в ДТП с автобусами на площади Восстания пострадали 10 человек
27 октября 2024, 12:56

Фото: iStock/maxim4e4ek

В результате аварии с рейсовым автобусом на площади Восстания в центре Петербурга пострадали 10 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
По словам губернатора Александра Беглова, из 10 человек пострадавших — трое детей. Полученные ими повреждения оцениваются как легкой и средней степени тяжести.

На место аварии прибыли семь бригад скорой помощи. Уточняется, что 7 человек в состоянии средней тяжести госпитализированы в стационары. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится на контроле у главы региона.

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Основатель издания Readovka попал в аварию в Смоленской области
Baza: владелец Readovka Костылев находится в крайне тяжелом состоянии после ДТП
27 октября 2024, 12:35

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Владелец медиахолдинга Readovka Алексей Костылев попал в аварию на квадроцикле в Смоленской области. Об этом сообщила пресс-служба медиахолдинга.
Уточняется, что ДТП произошло в деревне Рухань. В регион Костылев приехал в рамках проекта «Многодетные деревни».

Согласно информации Telegram-канала Baza, состояние журналиста оценивается как крайне тяжелое. Он впал в кому. Костылева подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Отмечается, что у пострадавшего выявили перелом основания черепа, ушиб головного мозга и открытую черепно-мозговую травму.

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#telegram
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На челябинской трассе М-5 произошло ДТП с тремя грузовиками, есть погибшие
27 октября 2024, 12:13

Фото: istockphoto/conejota

ДТП с участием трех большегрузов произошло на трассе М-5 Ашинского района под Челябинском. Как сообщает Telegram-канал «Трасса М5 Уфа — Челябинск», предварительно, есть погибшие.
«На участке 1595 трассы М-5 введено реверсивное движение из-за аварии. Столкнулись три грузовых автомобиля, движущихся в попутном направлении. Движение затруднено в обе стороны. Один погибший точно есть, подробности уточняются», — сказано в публикации.
На месте происшествия работают экстренные службы, зафиксирована сложная обстановка на дороге в районе Симы.

Ранее сообщалось, по поводу какого происшествия подмосковные прокуроры проводят проверку. Инцидент произошел в Пушкино.

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Напавший на журналистов зампосла Британии Додд госпитализирован в Москве
«112»: в Москве госпитализировали зампосла Британии в России Томаса Додда
27 октября 2024, 11:41

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

В Москве госпитализировали заместителя посла Великобритании в России Томаса Додда. Об этом сообщает телеграм-канал «112». Отмечается, что медики обнаружили у него компрессионный стеноз чревного ствола.
По информации издания, дипломату стало плохо сегодня утром, 27 октября, после чего его увезли в больницу. Врачи диагностировали у Додда компрессионный стеноз чревного ствола. Сейчас он находится под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.

Напомним, дипломат оказался в центре внимания прессы, когда 24 октября набросился на российских журналистов в столичном аэропорту Внуково. Додд сорвал бейдж с одного из представителей СМИ и толкнул девушку с микрофоном. Официальный представитель МИД РФ Захарова назвала случившееся показателем состояния британского общества на данный момент, а также призвала дипломата вернуть журналистам бейдж и извиниться перед ними.

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