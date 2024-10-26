Упавший в Кировской области вертолет эксплуатировался почти 38 лет

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Разбившийся в Кировской области санитарный вертолет Ми-2 находился в эксплуатации около 38 лет. Об этом пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на данные российского реестра гражданских воздушных судов.
Вертолет произвели в Польше и первоначально использовали в советских Военно-воздушных силах (ВВС), но затем передали в Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России.
В последние годы Ми-2 использовался в качестве санитарного вертолета в авиакомпании «Вяткавиа». Компания предоставляла воздушные суда медицинским, спасательным и другим организациям.
В ночь на 26 октября стало известно, что вертолет совершил жесткую посадку. На борту Ми-2 находились четыре человека. Никто из них не выжил. Пилотом был генеральный директор частной авиационной компании «Вяткавиа» Валентин Комлев.
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В последние годы Ми-2 использовался в качестве санитарного вертолета в авиакомпании «Вяткавиа». Компания предоставляла воздушные суда медицинским, спасательным и другим организациям.
В ночь на 26 октября стало известно, что вертолет совершил жесткую посадку. На борту Ми-2 находились четыре человека. Никто из них не выжил. Пилотом был генеральный директор частной авиационной компании «Вяткавиа» Валентин Комлев.
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Александр Климов