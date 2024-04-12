Едва не убивший официантку управляющий кафе на Камчатке сядет на 8 лет

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Избивший официантку управляющий кафе на Камчатке получил срок, пишет РИА Новости.
По данным агентства, Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор в отношении управляющего кафе в Елизовском районе. Мужчина в августе прошлого года избил официантку.
Как рассказала старший помощник прокурора Камчатского края Елизавета Денисюк, преступление совершил 41-летний житель Краснодарского края. Он приехал в регион на заработки.
Официантка получила закрытую черепно-мозговую травму, множественные раны. Также у неё зафиксированы переломы костей черепа. Кроме этого, у неё парализована часть лицевых мышц.
Вину мужчина не признал. Он заявил, что женщина сама его спровоцировала, а «легкие удары» он нанес ей в воспитательных целях.
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Как рассказала старший помощник прокурора Камчатского края Елизавета Денисюк, преступление совершил 41-летний житель Краснодарского края. Он приехал в регион на заработки.
Официантка получила закрытую черепно-мозговую травму, множественные раны. Также у неё зафиксированы переломы костей черепа. Кроме этого, у неё парализована часть лицевых мышц.
Вину мужчина не признал. Он заявил, что женщина сама его спровоцировала, а «легкие удары» он нанес ей в воспитательных целях.
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Алёна Самарева