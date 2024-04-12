Погиб адвокат Андрея Чикатило

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Бывший адвокат маньяка Андрея Чикатило Марат Хабибулин скончался после ДТП под Луганском. Об этом сообщает лечебно-реабилитационный научный центр «Феникс» во «ВКонтакте».
«ЛРНЦ «Феникс» постигла тяжелая утрата… Трагически оборвалась жизнь Марата Заидовича Хабибулина. Юрист «Феникса», специалист по правовым проблемам в области психиатрии и наркологии, Марат Заидович был профессионалом высочайшего класса, вдумчивым и неравнодушным юристом», — сказано в некрологе.Как сообщила бывшая коллега «Феникса» Ольга Бухановская изданию ТАСС, точная причина гибели пока неизвестна. Возможно, причиной гибели стало ДТП или проблемы со здоровьем. Как заявила собеседница агентства, адвокат направлялся из ЛНР в Ростов-на-Дону.
Хабибулина в апреле 1992 году назначили госзащитником Чикатило. Судебный процесс над маньяком длился 2 года, в результате его приговорили к смертной казни, 14 февраля 1994 года Чикатило был расстрелян.
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