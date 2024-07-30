Эдварда Била арестовали еще на 14 суток за драку в Москве

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski
Блогера Эдварда Била (Эдуард Биль) арестовал суд еще на 14 суток за драку в Москве. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу судов общей юрисдикции города.
«Суд назначил административное наказание в виде административного ареста на срок 14 суток», — прокомментировали там.
По информации суда, скандальный блогер оделся в полицейскую форму, нарушал общественный порядок в центре города и в итоге спровоцировал массовую драку. Ранее Биля арестовали на 13 суток по статье о мелком хулиганстве. Он катался на самокате в Одинцово в одежде, схожей с формой сотрудника Госавтоинспекции.
Бил стал виновником ДТП весной 2021 года, выехав на встречку и врезавшись в четыре машины. Тогда он получил год и два месяца колонии.
Читайте также:
В Ростове мужчина избил женщину и ребёнка, вернувшихся с Украины
В Подмосковье открыли дело на водителя, выгнавшего женщину-инвалида из автобуса
На Волгоградском проспекте Москвы случилось ДТП, пять полос в область перекрыты
Никита Кротов