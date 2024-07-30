На Волгоградском проспекте Москвы случилось ДТП, пять полос в область перекрыты

Фото: Госавтоинспекция Москвы
ДТП с одним пострадавшим произошло на Волгоградском проспекте в Москве, пяти полос в сторону области перекрыты. Об этом сообщили в Telegram-канале ГАИ. Предварительно известно, что водитель каршеринга нарушил дистанцию и врезался в попутно следовавшую BMW, а затем выехал на встречную полосу, въехав в Mitsubishi.
«В результате дорожной аварии водитель Geely получил ранения различной степени тяжести. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Перекрыто движение транспорта по пяти полосам Волгоградского проспекта в сторону области, выбирайте пути объезда», — сообщили в ГАИ.
Накануне вечером сообщалось об аварии в центре Москвы. На Новоарбатском мосту столкнулись три автомобиля. По разным данным, пострадало от трех до четырех человек.
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Никита Кротов