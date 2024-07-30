В Подмосковье открыли дело на водителя, выгнавшего женщину-инвалида из автобуса

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Московской области возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как водитель выгнал из автобуса в Люберцах женщину-инвалида. Об этом сообщили в подмосковном главка Следственного комитета.
Ранее в СМИ появились информация и видео, из которых следует, что водитель маршрутки в Люберцах отказался принимать у потерпевшей оплату проезда социальной картой и требовал оплаты в другой форме. Мужчина, угрожая применением насилия, выгнал женщину-инвалида из транспорта.
Между тем в региональном главке МВД уточнили, что водитель – гражданин одной из республик Средней Азии 1981 года рождения. Его доставили на допрос в отдел полиции.
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Лора Луганская