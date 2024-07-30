В Ростове мужчина избил женщину и ребёнка, вернувшихся с Украины

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Мать и дочь вернулись с Украины в Ростов-на-Дону, где подверглись избиению со стороны соседа. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале Don Mash.
Как сообщает издание, в 2011 году женщина вышла замуж и переехала в Киев. Спустя шесть лет брака она подала на развод. Вместе с ребёнком россиянка вернулась в родной город и поселилась в трёхкомнатной квартире, две трети которой подарил ей брат.
Против соседа было возбуждено уголовное дело, но на суде он отрицал свою вину. Сейчас мужчина продолжает жить дома, а издевательства над женщиной и её дочерью не прекратились.
Ранее в Приморском крае произошёл похожий случай: мужчина избил девушку и заявил, что ему ничего не будет, потому что он участвует в спецоперации на Украине.
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«Почти сразу после переезда женщину с ребёнком начал беспокоить сосед. Он требовал, чтобы они жили по его правилам: не приглашали гостей и не покупали новую мебель для дома. Женщина рассказала, что любые возражения мужчина отвергал с агрессией и даже поднимал на неё руку. Когда он сломал ей палец, она обратилась в полицию», — поделились в издании.
Против соседа было возбуждено уголовное дело, но на суде он отрицал свою вину. Сейчас мужчина продолжает жить дома, а издевательства над женщиной и её дочерью не прекратились.
Ранее в Приморском крае произошёл похожий случай: мужчина избил девушку и заявил, что ему ничего не будет, потому что он участвует в спецоперации на Украине.
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Мира Полтева