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В Ростове мужчина избил женщину и ребёнка, вернувшихся с Украины

30 июля 2024, 13:08
Фото: istockphoto / PrathanChorruangsak

Фото: istockphoto / PrathanChorruangsak

Мать и дочь вернулись с Украины в Ростов-на-Дону, где подверглись избиению со стороны соседа. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале Don Mash.
Как сообщает издание, в 2011 году женщина вышла замуж и переехала в Киев. Спустя шесть лет брака она подала на развод. Вместе с ребёнком россиянка вернулась в родной город и поселилась в трёхкомнатной квартире, две трети которой подарил ей брат.

«Почти сразу после переезда женщину с ребёнком начал беспокоить сосед. Он требовал, чтобы они жили по его правилам: не приглашали гостей и не покупали новую мебель для дома. Женщина рассказала, что любые возражения мужчина отвергал с агрессией и даже поднимал на неё руку. Когда он сломал ей палец, она обратилась в полицию», — поделились в издании.



Против соседа было возбуждено уголовное дело, но на суде он отрицал свою вину. Сейчас мужчина продолжает жить дома, а издевательства над женщиной и её дочерью не прекратились.

Ранее в Приморском крае произошёл похожий случай: мужчина избил девушку и заявил, что ему ничего не будет, потому что он участвует в спецоперации на Украине.

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