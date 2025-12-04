«Эффект уральского Володьки»: Семья лишилась квартиры из-за алкоголизма продавца

04 декабря 2025, 18:02

В Екатеринбурге покупатели квартиры проиграли суд из-за диагноза продавца

Фото: Istock/LENblR

В Екатеринбурге суд расторг сделку купли-продажи квартиры. Новые владельцы лишились недвижимости после того, как предыдущий собственник оспорил сделку в суде. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.