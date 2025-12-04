«Эффект уральского Володьки»: Семья лишилась квартиры из-за алкоголизма продавца
В Екатеринбурге суд расторг сделку купли-продажи квартиры. Новые владельцы лишились недвижимости после того, как предыдущий собственник оспорил сделку в суде. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
Супруги Альберт и Алёна приобрели квартиру в декабре 2023 года через риелтора Михаила. Они проверили все документы, оплатили покупку через банк, сделали в жилье ремонт и сдали его арендаторам.
Однако бывший владелец квартиры Владимир подал в суд. Мужчина заявил, что с 19 лет употребляет алкоголь, а после смерти матери ушёл в запой. Он утверждал, что не помнит обстоятельств продажи квартиры и что на него повлиял собутыльник.
Суд назначил медицинскую экспертизу. Эксперты подтвердили, что Владимир страдает хроническим алкоголизмом в конечной стадии. На этом основании суд решил расторгнуть сделку и вернуть квартиру прежнему владельцу. Деньги за покупку супругам не вернули. Вопрос о том, кто должен компенсировать им стоимость квартиры, остаётся открытым.
