В Москве машины скорой помощи приехали к Черкизовскому мясокомбинату

04 декабря 2025, 17:41

Скорая приехала к Черкизовскому мясокомбинату из-за туберкулеза у сотрудника

Фото: Istock/maxim4e4ek

В Москве несколько машин скорой помощи прибыли к Черкизовскому мясокомбинату. Поводом стала информация о случае туберкулеза у одного из сотрудников. Об этом информирует Telegram-канал «Осторожно, Москва», ссылаясь на очевидцев.