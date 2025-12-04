В Москве машины скорой помощи приехали к Черкизовскому мясокомбинату
В Москве несколько машин скорой помощи прибыли к Черкизовскому мясокомбинату. Поводом стала информация о случае туберкулеза у одного из сотрудников. Об этом информирует Telegram-канал «Осторожно, Москва», ссылаясь на очевидцев.
Ранее сообщалось, что на комбинате начали проверку после выявления у рабочего открытой формы туберкулеза. Сотрудники предприятия рассказали, что весь персонал сдавал анализы. Медики делали пробу Манту, и у многих тест показал положительный результат. Среди работников распространилась версия, что источником инфекции могли стать рабочие-мигранты.
Группа «Черкизово» опровергла информацию о вспышке туберкулеза на заводе. Там заявили, что диагностику прошёл весь персонал, а диагноз не подтвердился ни у кого. В компании пояснили, что единственный случай закрытой формы заболевания выявили в августе у одного сотрудника при обследовании перед операцией. Этот случай — единичный среди более 1,5 тысячи работников.
