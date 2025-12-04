Достижения.рф

Желание потанцевать в пензенском клубе привело мужчину на скамью подсудимых

В Пензе мужчину избили стулом в ночном клубе после словесной ссоры
Фото: Istock/semenovp

В Пензе в ночном клубе мужчина ударил другого посетителя металлическим стулом. Об этом информирует ГУ МВД России по региону.



Конфликт произошёл в одном из ночных заведений. По информации следствия, нетрезвый местный житель решил потанцевать. Подойдя к группе людей, он случайно задел другого мужчину. Между ними возникла словесная ссора.

В ходе спора посетитель, который хотел танцевать, схватил стул и нанёс им удар своему оппоненту. После удара пострадавший упал. Затем нападавший покинул клуб. Мужчина с травмами обратился в медицинское учреждение.

Врачи проинформировали полицию. Правоохранители установили личность подозреваемого и возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.

