Желание потанцевать в пензенском клубе привело мужчину на скамью подсудимых

04 декабря 2025, 17:34

В Пензе мужчину избили стулом в ночном клубе после словесной ссоры

Фото: Istock/semenovp

В Пензе в ночном клубе мужчина ударил другого посетителя металлическим стулом. Об этом информирует ГУ МВД России по региону.