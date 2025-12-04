Десятки россиянок заявили об изуродованных телах после процедур у косметолога
Десятки женщин обвинили косметолога Раисат Алгасанову в тяжёлых осложнениях после процедур в её клинике в Махачкале. Пациентки называют её «мясником». Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
Установлено, что у некоторых пострадавших развилось заражение крови, некроз тканей и инфекции. 26-летняя Марина (имя изменено) сообщила, что после липосакции у неё возникла гнойная флегмона, а операцию проводили в антисанитарных условиях.
Помимо этого, пациентки утверждают, что 30 ноября во время операции в клинике скончалась 24-летняя девушка. Ещё две женщины сейчас находятся в реанимации. Пострадавшие заявляют, что Алгасанова не имеет медицинского образования и лицензии. Сама косметолог отрицает обвинения и называет их клеветой.
Накануне пожилой москвич принял тройную дозу виагры перед сексом и попал в больницу.
Читайте также: