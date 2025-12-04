Десятки россиянок заявили об изуродованных телах после процедур у косметолога

04 декабря 2025, 17:25

Пациентки обвиняют косметолога из Махачкалы в тяжёлых осложнениях после процедур

Фото: Istock/macniak

Десятки женщин обвинили косметолога Раисат Алгасанову в тяжёлых осложнениях после процедур в её клинике в Махачкале. Пациентки называют её «мясником». Подробности сообщает Telegram-канал Baza.