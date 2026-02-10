Египетская полиция разоблачила украинских наркоторговцев

10 февраля 2026, 00:55

Awan Masr: украинская группировка занималась контрабандой наркотиков в Египте

Фото: iStock/DarthArt

Египетские правоохранительные органы пресекли деятельность украинской преступной группировки, занимавшейся производством и контрабандой наркотиков. Об этом сообщило местное издание Awan Masr.