Египетская полиция разоблачила украинских наркоторговцев
Египетские правоохранительные органы пресекли деятельность украинской преступной группировки, занимавшейся производством и контрабандой наркотиков. Об этом сообщило местное издание Awan Masr.
Возглавлял банду мужчина по имени Иван Цуляк. В его обязанности входили организация поставок таблеток‑прекурсоров для изготовления запрещенных веществ и вербовка украинок для перевозки наркотиков.
По данным следствия, операции финансировал гражданин России Абдулла. Для этих целей он использовал криптовалюту. При этом, как утверждают полицейские, россиянин не знал, что группировка занимается наркотиками.
Банда базировалась на элитной вилле, расположенной в 20 км к юго‑западу от Каира. Там же преступники изготавливали запрещенные вещества и осуществляли подготовку для их нелегальной перевозки.
