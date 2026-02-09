Петербургские врачи спасли пациента с разрывом аорты
В Петербурге специалисты НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе вернули к жизни пациента с множественными телесными повреждениями, включая разрыв аорты. Об этом пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Пациент получил тяжелую производственную травму: на него обрушилась железобетонная плита. После госпитализации врачи выявили целый комплекс критических повреждений, среди которых — массивная брюшная гематома, разрыв инфраренального отдела брюшной аорты, а также травмы правой почки и поджелудочной железы.
Для спасения медики провели экстренную многоэтапную операцию. Сначала пациенту удалили правую почку и зашили разрыв брюшной аорты. После перевязки поясничных артерий специалисты устранили повреждения желчевыводящих путей и провели операцию на позвоночнике с транспедикулярной фиксацией.
Благодаря профессионализму врачей и интенсивной терапии состояние пациента удалось стабилизировать. На 48-е сутки после травмы его выписали из стационара в удовлетворительном состоянии.
Случай привлек внимание мирового медицинского сообщества. На международной конференции по экстренной хирургии в Зальцбурге его назвали одним из самых сложных и интересных клинических кейсов. С подробным докладом выступил врач-хирург 14-го отделения НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе Евгений Колчанов.
