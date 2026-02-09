Петербургские врачи спасли пациента с разрывом аорты

09 февраля 2026, 23:58

Фото: iStock/gorodenkoff

В Петербурге специалисты НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе вернули к жизни пациента с множественными телесными повреждениями, включая разрыв аорты. Об этом пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».