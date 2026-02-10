Мужчина в маске с ружьем напугал жителей Петербурга
В Петербурге на Кушелевской дороге неизвестный мужчина в маске и с предметом, похожим на ружье, свободно расхаживал по улице. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
Очевидцами события стали жильцы ЖК «Суворов». По их словам, мужчина ходил из стороны в сторону, чем вызвал дополнительное подозрение. Граждане позвонили в полицию, подробно описав ситуацию. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и задержали подозреваемого.
В настоящий момент неизвестно, было ли в руках мужчины настоящее оружие, а его мотивы остаются неизвестными. Полиция ведет расследование, выясняя все детали произошедшего.
Ранее в ХМАО школьник пришел на занятия с оружием. Его оперативно задержали сотрудники образовательного учреждения и передали полиции.
Читайте также: