10 февраля 2026, 00:41

SHOT: мужчина в маске с «ружьем» напугал жителей Петербурга

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

В Петербурге на Кушелевской дороге неизвестный мужчина в маске и с предметом, похожим на ружье, свободно расхаживал по улице. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.