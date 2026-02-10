В Москве госпитализировали школьницу после инцидента с турникетом
Департамент образования Москвы подтвердил госпитализацию ученицы после инцидента в столичной школе и сообщил о начале всесторонней проверки обстоятельств произошедшего. Об этом пишет РИА Новости.
В СМИ и Telegram‑каналах ранее появилась информация, что семиклассница получила электрический удар от турникета в школе, после чего ей понадобилась срочная медицинская помощь. По факту инцидента уполномоченные лица организовали комплексную проверку с участием сотрудников департамента образования и полицейских.
Оперативной группе предстоит установить точные обстоятельства случившегося и проверить техническое состояние оборудования на входе в образовательное учреждение. Департамент находится на постоянной связи с медицинскими службами и правоохранительными органами.
