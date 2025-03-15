Египтянин обвинил русскую любовницу в изнасиловании

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz
Египтянин обвинил россиянку в изнасиловании спустя два месяца после «неприятной» ночи. Все это время он стеснялся признаться. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что некоторое время гражданин Египта состоял в отношениях с 55-летней москвичкой. Влюбленные жили в квартире россиянки в Люблино.
Роман пары не продлился долго. В один из дней мужчина проснулся с сильной болью сзади, при этом он ничего не помнил о минувшей ночи.
Выяснилось, что перед злополучной ночью любовники выпивали. Египтянин решил, что москвичка подсыпала ему наркотики, после чего надругалась.
Медики не обнаружили следов наркотических веществ в крови мужчины, а об интимных подробностях он решился рассказать лишь спустя два месяца. Правоохранительные органы проводят проверку.
Читайте также:
В Сербии машина въехала в толпу протестующих
Братьев подозревают в систематическом изнасиловании сестры в Воронежской области
SHOT: Московским спасателям пришлось устранять последствия «сексуального шторма»
Роман пары не продлился долго. В один из дней мужчина проснулся с сильной болью сзади, при этом он ничего не помнил о минувшей ночи.
Выяснилось, что перед злополучной ночью любовники выпивали. Египтянин решил, что москвичка подсыпала ему наркотики, после чего надругалась.
Медики не обнаружили следов наркотических веществ в крови мужчины, а об интимных подробностях он решился рассказать лишь спустя два месяца. Правоохранительные органы проводят проверку.
Читайте также:
В Сербии машина въехала в толпу протестующих
Братьев подозревают в систематическом изнасиловании сестры в Воронежской области
SHOT: Московским спасателям пришлось устранять последствия «сексуального шторма»
Екатерина Коршунова