Братьев подозревают в систематическом изнасиловании сестры в Воронежской области

Фото: istockphoto/Dzurag
Братья из Воронежской области подозреваются в систематическом изнасиловании сестры на протяжении семи лет. Об этом пишет Baza.
Следователи считают, что история 14-летней девочки-подростка началась в 2017 году. Именно тогда, по версии правоохранителей, злоумышленники стали развращать ребенка, продолжая это делать вплоть до прошлого года. Кроме того, братья угрожали сестре, а также применяли в ее отношении насилие, считает следствие.
Все произошло в Боброве. По информации журналистов, 20-летнего Виталия и 22-летнего Александра уже задержали. По статьям о насильственных действиях и изнасиловании открыто уголовное дело.
Ранее сообщалось о смерти ребенка в больнице Тобольска. Перед этим мальчик пострадал в результате взрыва в частном доме.
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Все произошло в Боброве. По информации журналистов, 20-летнего Виталия и 22-летнего Александра уже задержали. По статьям о насильственных действиях и изнасиловании открыто уголовное дело.
Ранее сообщалось о смерти ребенка в больнице Тобольска. Перед этим мальчик пострадал в результате взрыва в частном доме.
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Никита Кротов