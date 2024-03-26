«Его могила Крокус»: Близкие погибшего при теракте инвалида не стали ждать выдачу останков

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Родственники погибшего при теракте в «Крокусе» не стали дожидаться выдачи останков 25-летнего инвалида-колясочника Максима Вербенина. Трагическую историю рассказывает Телеграм-канал Shot.
Мать погибшего рассказала, что завтра будет проведено отпевание в храме. Семья уже не надеется получить тело Вербенина, а опознание не дало результатов. Найденные фрагменты тел будут идентифицировать с помощью экспертизы ДНК.
Вербенин был на концерте «Пикника» со своей девушкой. Спастись ему не удалось, так как выходы не были оборудованы пандусами. Террористы расстреляли мужчину в упор. Он упал с коляски на свою девушку, благодаря чему спас ей жизнь.
Погибший увлекался музыкой. В 2020 году выступал на сцене «Крокуса» — на концерте «О чем поют мужчины» к 8 Марта.
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последним официальным данным, при теракте погибли 139 человек, 182 пострадали.
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«Могилки не будет. Его могилка «Крокус Сити Холл», — сообщили родственники.
Погибший увлекался музыкой. В 2020 году выступал на сцене «Крокуса» — на концерте «О чем поют мужчины» к 8 Марта.
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последним официальным данным, при теракте погибли 139 человек, 182 пострадали.
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Алина Юрчак