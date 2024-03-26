В Минздраве МО уточнили число пострадавших при теракте в «Крокусе»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
данные о пострадавших на 26 марта привели в Минздраве Московской области, сообщает РИА Новости.
При теракте в «Крокусе», по последним данным, пострадали 121 человек, 91 госпитализирован, выписаны 30.
Всем пострадавшим оказывали помощь медицинские бригады и санавиация, для людей было подготовлено 1,5 тысячи коек в медорганизациях Москвы и Подмосковья.
За прошедшие выходные 11 тыс. добровольцев сдали 4 тыс. литров цельной крови, чтобы помочь пострадавшим людям.
Напомним, в пятницу 22 марта ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре в подмосковном «Крокус Сити Холле». По данным СК РФ, от огнестрельных ранений во время теракта погибли 40 человек, от пожара — 45 человек.
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Всем пострадавшим оказывали помощь медицинские бригады и санавиация, для людей было подготовлено 1,5 тысячи коек в медорганизациях Москвы и Подмосковья.
Напомним, в пятницу 22 марта ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре в подмосковном «Крокус Сити Холле». По данным СК РФ, от огнестрельных ранений во время теракта погибли 40 человек, от пожара — 45 человек.
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Мария Федоровцева