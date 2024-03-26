Сотрудница лингвистического департамента МИД РФ погибла при теракте в «Крокусе»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В результате теракта в Красногорске погибла сотрудница МИД РФ, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Женщина была совсем юной, она родилась 18 мая 2001 года. В ведомстве с большим прискорбием встретили новость о ее кончине.
Татьяна успела проработать в МИД совсем недолго, в памяти коллег она останется добрым светлым человеком, прилежным и исполнительным сотрудником.
Читайте также:
В Минздраве МО уточнили число пострадавших при теракте в «Крокусе»
Хинштейн: Охранники «Крокуса» имели оружие, но не доставали его из хранилища
Голикова: 1,5 тысячи коек было подготовлено для приема пострадавших в теракте
«Департамент лингвистического обеспечения с глубоким прискорбием сообщает, что в результате чудовищного теракта в «Крокус сити холле» 22 марта 2024 года трагически погибла специалист Репина Татьяна Алексеевна», — написали коллеги погибшей.
Читайте также:
В Минздраве МО уточнили число пострадавших при теракте в «Крокусе»
Хинштейн: Охранники «Крокуса» имели оружие, но не доставали его из хранилища
Голикова: 1,5 тысячи коек было подготовлено для приема пострадавших в теракте
Мария Федоровцева