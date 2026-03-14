«Его стало крутить»: В Москве такси раздавило грузовиком на глазах у водителя

14 марта 2026, 20:58

В Москве такси врезалось в грузовик на скользкой дороге, пострадали два человека

В Москве произошло серьёзное ДТП с участием такси и грузовика. Подробности сообщает РЕН ТВ.





На скользкой дороге легковой автомобиль закрутило, и он врезался в грузовик, который двигался по спуску. От удара фургон отбросило на несколько метров, и остановить его водитель уже не смог.

«Передо мной водитель такси, его стало крутить. Получается, я врезаюсь в него, а от него уже ухожу и на эту машину ложусь. Только из-за того, что не посыпано, не обработано — там просто один лёд был», — рассказал шофёр грузовой машины.