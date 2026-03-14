В Москве задержали 20-летнего футболиста по делу об убийстве женщины из-за сейфа
Спортсмен является воспитанником академий «Локомотива», «Мастер-Сатурн» и школы «Строгино». Он выступал за молодёжную команду «Ростова», а в настоящее время играет за вторую команду екатеринбургского «Урала».
Напомним, что трагедия произошла в квартире на Строгинском бульваре. Молодой человек попросил 16-летнюю дочь хозяйки жилья открыть сейф. Когда женщина вернулась домой, футболист напал на неё и нанёс смертельные ножевые ранения. На месте происшествия обнаружили сейф со следами взлома.
Правоохранители задержали подозреваемого на Нижегородском шоссе и уже доставили его в Следственный комитет для допроса. Следователи проверяют версию о том, что спортсмен мог стать жертвой телефонных мошенников.
