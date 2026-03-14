В Москве лжеполицейский обманул школьницу, вскрыл болгаркой сейф и убил её мать
В Москве расследуют убийство 48-летней женщины. Её тело с множественными травмами нашли в квартире на Строгинском бульваре, рядом стоял вскрытый сейф. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Злоумышленник попал в квартиру через 16-летнюю дочь убитой. Телефонные мошенники представились полицейскими и убедили девочку впустить сообщника. Мужчина вскрыл сейф болгаркой, забрал несколько тысяч долларов и коллекционные монеты.
Затем он отправил девочку на улицу — ждать мать и не пускать её домой. Дочь встретила женщину и всё рассказала, они вместе побежали в квартиру. Там мужчина напал на хозяйку, жестоко избил и несколько раз ударил ножом. Потерпевшая скончалась. Преступник скрылся, его ищут.
Сообщается, что погибшая увлекалась коллекционированием монет времён Екатерины II. Кроме того, женщина владела собственной академией, где обучала работе с нейросетями и интернет-технологиям, проводила тренинги и мастер-классы.
Читайте также: