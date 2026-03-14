В Петербурге мигрант зверски избил знакомого и выбросил его с 9-го этажа

Суд в Петербурге арестовал иностранца по делу об убийстве соседа
Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу Сирожиддина Эгамбердиева. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов города, фигуранту предъявили обвинение в убийстве соседа.



По версии следствия, 10 марта нетрезвый мужчина в квартире на аллее Котельникова нанёс знакомому не менее 20 ударов по телу, а затем вытолкнул его из окна девятого этажа. Потерпевший скончался на месте.

В суде Эгамбердиев признал, что избил оппонента, но заявил, что не выталкивал его из окна. Полностью вину он признавать отказался. При избрании меры пресечения суд учёл сведения о личности фигуранта.

Эгамбердиев не имеет постоянного места жительства в России, у него нет официальной регистрации или временной прописки. Кроме того, у него отсутствуют официальный заработок и устойчивые социальные связи в стране. Суд принял решение арестовать иностранца до 13 мая.

Ольга Щелокова

