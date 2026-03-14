В Петербурге мигрант зверски избил знакомого и выбросил его с 9-го этажа
Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу Сирожиддина Эгамбердиева. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов города, фигуранту предъявили обвинение в убийстве соседа.
По версии следствия, 10 марта нетрезвый мужчина в квартире на аллее Котельникова нанёс знакомому не менее 20 ударов по телу, а затем вытолкнул его из окна девятого этажа. Потерпевший скончался на месте.
В суде Эгамбердиев признал, что избил оппонента, но заявил, что не выталкивал его из окна. Полностью вину он признавать отказался. При избрании меры пресечения суд учёл сведения о личности фигуранта.
Эгамбердиев не имеет постоянного места жительства в России, у него нет официальной регистрации или временной прописки. Кроме того, у него отсутствуют официальный заработок и устойчивые социальные связи в стране. Суд принял решение арестовать иностранца до 13 мая.
