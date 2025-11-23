Под Иркутском страшная авария на трассе «Сибирь» оборвала три детские жизни
В Иркутской области четыре человека погибли в дорожно-транспортном происшествии на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По предварительной информации, авария произошла днём 23 ноября на 1548-м километре трассы в Куйтунском районе. Легковой автомобиль Toyota Vista двигался в направлении Братска. Он врезался в металлическое ограждение, затем выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком MAN.
В результате столкновения погибли водитель Toyota и трое несовершеннолетних пассажиров. Среди погибших — две сестры двух и десяти лет, а также их десятилетняя знакомая. Шофёр грузовика не получил травм.
На месте ДТП ввели ограничение движения. Следственное управление СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Читайте также: