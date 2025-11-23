Под Иркутском страшная авария на трассе «Сибирь» оборвала три детские жизни

23 ноября 2025, 20:52

В результате лобового столкновения на трассе «Сибирь» погибли четыре человека

Фото: Прокуратура Иркутской области

В Иркутской области четыре человека погибли в дорожно-транспортном происшествии на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.