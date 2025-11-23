В Москве уроженец Мордовии жестоко избил и едва не зарезал жену в автобусе
В Москве уроженец Мордовии избил жену в автобусе из-за ссоры. Об этом информирует mk.ru.
Поводом для конфликта послужило намерение жены расторгнуть брак. 21 ноября мужчина пришёл к ней выяснить отношения. В ходе совместной поездки женщина раскритиковала образ жизни супруга и посоветовала ему найти работу, что спровоцировало ссору.
Эти слова разозлили ухажёра. Он начал избивать женщину на остановке, а затем продолжил в салоне автобуса маршрута М82. Во время нападения он достал кухонный нож. Водитель остановил автобус, и пассажиры вышли. Но мужчина не прекратил избиение. Он наносил возлюбленной удары кулаками и ногами. В прибывших полицейским он бросил нож, но они задержали его.
Медики диагностировали у пострадавшей ушибы головы и отпустили домой. Мужчину привлекут к ответственности за сопротивление при задержании.
