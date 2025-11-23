В Махачкале обнаружили 16 нелегальных мигрантов из Африки

23 ноября 2025, 19:46

В Дагестане обнаружили 16 нелегальных рабочих из Камеруна, Того и Мавритании

Фото: Istock/blinow61

В Дагестане полиция обнаружила 16 мигрантов из Африки, которые работали грузчиками в ТЦ на окраине Махачкалы без разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.