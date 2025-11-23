В Махачкале обнаружили 16 нелегальных мигрантов из Африки
В Дагестане полиция обнаружила 16 мигрантов из Африки, которые работали грузчиками в ТЦ на окраине Махачкалы без разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
Сотрудники управления по вопросам миграции установили, что иностранные граждане из Камеруна, Того и Мавритании незаконно трудились в одном из торговых центров в посёлке Ленинкент. Мероприятие прошло в рамках оперативно-розыскной операции «Нелегальный мигрант — 2025».
Полиция выяснила, что работодатель не направил в установленный срок в миграционное управление уведомление о заключении трудовых договоров с этими иностранцами. В действиях руководства ТЦ усматривают признаки административного правонарушения по статье о незаконном привлечении к трудовой деятельности в России иностранного гражданина.
