В Махачкале обнаружили 16 нелегальных мигрантов из Африки

В Дагестане обнаружили 16 нелегальных рабочих из Камеруна, Того и Мавритании
В Дагестане полиция обнаружила 16 мигрантов из Африки, которые работали грузчиками в ТЦ на окраине Махачкалы без разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.



Сотрудники управления по вопросам миграции установили, что иностранные граждане из Камеруна, Того и Мавритании незаконно трудились в одном из торговых центров в посёлке Ленинкент. Мероприятие прошло в рамках оперативно-розыскной операции «Нелегальный мигрант — 2025».

Полиция выяснила, что работодатель не направил в установленный срок в миграционное управление уведомление о заключении трудовых договоров с этими иностранцами. В действиях руководства ТЦ усматривают признаки административного правонарушения по статье о незаконном привлечении к трудовой деятельности в России иностранного гражданина.

Ранее в Госдуме заявили о «мигрантском иждивенчестве» за счёт российского бюджета.

Ольга Щелокова

