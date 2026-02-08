Ехали в зоопарк, оказались в реанимации: что случилось с парой из России в Таиланде
Отдых в Таиланде закончился тяжелым ДТП для пары из Норильска. Подробности приводит MK.RU.
Супруги ехали на байке в зоопарк Кхао Кхео в городе Сирача. При перестроении их задел грузовик, после чего мотоцикл вынесло в кювет.
В итоге 41-летний Андрей получил переломы ребер и таза, ему провели операцию. Его 35-летняя жена Евгения оказалась в больнице с кровоизлиянием в мозг и сложным переломом ноги. Также у нее возникли осложнения с легкими из-за травмы ребер. Мужчина находится в сознании, женщина — в коме на ИВЛ.
У пары имелись шлемы, международные права и страховка. Однако последней может не хватить, чтобы покрыть лечение в госпитале. Ориентировочная стоимость возвращения в Норильск с медицинским сопровождением — 3-4 миллиона рублей. Коллеги и друзья супругов начали сбор средств, так как самостоятельно такие расходы семья не потянет.
